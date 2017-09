Rasmea Odeh, la terroriste palestinienne sera expulsée de Chicago pour la Jordanie

Rasmea Odeh, qui n’a pas dit aux autorités américaines qu’elle avait été emprisonnée pendant 10 ans en Israël au cours des bombardements de Jérusalem en 1969 sera expulsée vers la Jordanie.

La terroriste palestinienne condamnée avec un record décennal d’attentats à la bombe à Jérusalem sera expulsée de Chicago vers la Jordanie mardi, a déclaré son porte-parole.

Les partisans et les militants communautaires prévoient de se rassembler au terminal international de l’aéroport O’Hare avant que Rasmea Odeh, 70 ans, parte pour la Jordanie, a déclaré Hatem Abudayyeh, coordinatrice de son comité de défense.

Odeh a plaidé coupable en avril pour dissimuler ses convictions quand elle a demandé la citoyenneté américaine à Detroit en 2004. Son dossier l’aurait disqualifiée entrant aux États-Unis une décennie plus tôt.

En 1970, Odeh a été reconnue coupable de deux attentats à Jérusalem, dont un qui a tué deux jeunes hommes dans un supermarché. Elle insiste sur le fait qu’elle a été torturée pour avouer par l’armée israélienne. Elle a été condamnée à la prison à vie, mais a été libérée en 1979 dans le cadre d’un échange de prisonniers avec le Front populaire pour la libération de la Palestine.

En famille au Michigan, elle a demandé un visa aux États-Unis en 1994, mais n’a pas divulgué son casier judiciaire. Elle n’a pas non plus divulgué sa demande de citoyenneté en 2004. Odeh a été reconnue coupable de mensonges et condamnée à 18 mois de prison en 2014, mais le verdict a été revu. Elle a choisi de passer un accord avec le gouvernement plutôt que de faire face à un deuxième procès.

Odeh n’est pas allée en prison après avoir plaidé coupable, mais elle a perdu sa citoyenneté et doit quitter les États-Unis.

À Chicago, Odeh était directeur associé du Arab American Action Network, qui fournit des services sociaux et de l’éducation. Elle est largement respectée pour son travail avec les immigrants, en particulier les femmes arabes.