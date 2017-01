Rapprochement entre Gaza et l’Egypte apres que le Hamas a transféré 300 terroristes de Daesh de l’autre côté de la frontière!(vidéo)

Le Hamas et l’Egypte ont renforcé leur lien très récemment, lorsque le Hamas a mené un certain nombre de déclarations d’intention au Caire.

Selon des sources de sécurité égyptiennes, le Hamas a transféré à l’Egypte 300 djihadistes arrêtés dans la bande de Gaza en raison de leur lien avec Daesh et leurs activités terroristes dans le Sinaï.

Le Hamas a compris que la guerre ne permet pas de s’agrandir, et a conduit à un résultat opposé, et le Hamas continue de soutenir les djihadistes, et a donc été décidé de traiter le Hamas d’une manière différente pour les neutraliser.

Des points supplémentaires sont restées tendues entre l’organisation égyptienne et Mahmoud Abbas, se rapprochant de l’axe de la Turquie et le Qatar.

Des sources ont déclaré au journal « al-Arab » que l’armée égyptienne a détruit plusieurs tunnels entre Rafah et la bande de Gaza, en coopération avec le Hamas.

Récemment a été détruit un tunnel de 1700 m avec six ouvertures qui a été utilisé pour la contrebande de terroristes et d’armes de Gaza vers le Sinaï.

Divers rapports indiquent également le rapprochement entre l’Egypte et le Hamas, entre autres, suite à des entrevues avec des fonctionnaires comme Musa Abu Marzouk, chef adjoint du bureau politique du Hamas ce jeudi avec des responsables égyptiens au Caire.

Le Hamas souffre de détresse économique grave et un énorme déficit budgétaire, et il a certainement de grands espoirs pour que l’Egypte l’aide à reprendre le dessus, entre autres, par l’ouverture du passage de Rafah pour de plus longues périodes.

Selon des sources à Gaza, c’est la première fois que l’on voit des camions de matériaux de construction entrant dans Gaza depuis l’Egypte. Les organisations israéliennes rapportent que le nombre de palestiniens qui quittent Gaza en Egypte via le passage de Rafah a été multiplié par quatre au cours des trois derniers mois, par rapport à la même période de l’an dernier.

L’ancien ambassadeur d’Egypte en Israël, Mohammed Aatzam, a déclaré qu’il y a un changement positif dans les relations entre Le Caire et le Hamas. Et que l’Egypte a annoncé qu’elle examinera une série de projets économiques qui permettront d’améliorer la situation économique à Gaza, y compris la mise en place d’une zone de libre-échange à Rafah entre la bande de Gaza et la péninsule du Sinaï.

Vendredi dernier, le Hamas a arrêté Muhammad Ermelat, un terroriste de Daesh qui est entré dans la bande de Gaza au Sinaï. Cette arrestation est venue en réponse à l’arrêt de la contrebande d’armes et de marchandises du Sinaï à Gaza par l’organisation.

Dans la vidéo ci dessous, l’armée égyptienne en Egypte a détruit un tunnel de Daesh au nord du Sinaï.

