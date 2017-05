Rapport: Le président Trump a déjà préparé le sommet israélo-palestinien

Le président Donald Trump a quitté l’Arabie saoudite ce lundi matin après deux jours de réunions dans le royaume ultra-conservateur du désert.

Le vol du président Trump de Riyad à Tel Aviv a changé l’histoire des Etats Unis car c’est le premier vol direct entre l’Arabie saoudite et Israël. L’Arabie saoudite ne reconnaît pas Israël et les deux États n’ont pas de relations diplomatiques. Il n’y a pas de vols directs entre les deux pays et les vols provenant de l’un ou l’autre pays sont contournés dans l’espace aérien de l’autre.

Un porte-parole de l’Autorité aéroportuaire d’Israël dit qu’il n’était pas au courant de vols directs ayant jamais débarqué en Israël depuis le royaume.

Un rapport égyptien a déclaré lundi que le président américain Donald Trump inviterait le Premier ministre Binyamin Netanyahu et le chef de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, à un sommet de la paix qui se tiendra en Egypte ou à Washington. Le rapport publié dans le quotidien égyptien Al-Achbar , cité par Israël Radio, a déclaré qu’il était probable que des responsables jordaniens et saoudiens seraient également invités au sommet.

L’objectif du sommet, selon le rapport, est de développer une feuille de route parrainée par Trump pour la paix, dans laquelle Israël et l’Autorité palestinienne seront invités à proposer des idées créatives pour briser l’impasse entre eux. L’idée pour le sommet a été finalisée dimanche, lorsque Trump a rencontré les meilleurs officiels saoudiens lors de sa visite de week-end dans ce pays.

Trump n’utilisera pas ce voyage en Israël pour annoncer un déménagement de l’ambassade à Jérusalem. L’AP est prête pour un tel sommet,a annoncé lundi des sources à Ramallah. Les sources de Ramallah citées sur Channel 10 ont déclaré qu’Abbas était « prêt à prendre des mesures de grande envergure pour mener à la paix, sous la direction du président Trump. Le président sera surpris de constater à quel point Abbas est prêt à donner, et combien il peut faire des concessions plus que jamais. »En retour, les sources ont déclaré que Abbas« exigerait un engagement égal d’Israël , bien sur avec les garanties américaines. »

Parlant aux dirigeants arabes et musulmans à Riyad dimanche, le président Trump a déclaré que c’était un voyage avec des connotations religieuses, en visitant les centres de foi des «trois religions Abrahamitiques». Si ces trois religions peuvent s’unir en coopération, la paix dans ce monde est possible, y compris la paix entre Israéliens et Palestiniens « .

Dans son discours auquel ont assisté des dizaines de dirigeants arabes et islamiques, il a atténué ses idées anti-musulmane qu’il avait employé au cours de la campagne présidentielle l’année dernière en faveur d’une tentative de coopération contre les terroristes islamistes.

« Un avenir meilleur n’est possible que si vos nations chassent les terroristes et expulsent les extrémistes. Éloigne-les, dit Trump.

