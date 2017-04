Rapport du Pentagone : Kushner invité en Irak pour une campagne de sensibilisation au président Donald Trump

Le beau-fils du Président de Trump, Jared Kushner sera en Irak cette semaine pour une campagne de sensibilisation au président Donald Trump et son cercle intérieur, selon le site Politico, citant des responsables de l’ administration.

Le secrétaire à la Défense, Jim Mattis et le général Joe Dunford ont invité Kushner personnellement pour rencontrer les dirigeants irakiens pour améliorer les relations de ce pays avec le président et ses conseillers les plus fiables.

James Carafano, vice-président de la politique étrangère à la Fondation du patrimoine qui a servi dans l’équipe de transition Trump, a eu des frictions avec Mattis et la Maison Blanche sur les nominations, et le secrétaire à la Défense tente de réparer les dégâts.

Kushner a l’oreille de Trump sur la politique étrangère, doit encore se familiariser avec les « rouages ​​internes du Pentagone, » a noté Politico.

« Si vous voulez avoir un gouvernement de niveau ministériel et que tous aillent dans la même direction […] vous devez construire des ponts » a dit Carafano.

35 % de réductions sur les produits de la Mer Morte pour les hommes