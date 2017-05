Rapport palestinien : « Abu Mazen est prêt à donner plus que jamais dans les négociations avec Israël »

Selon les médias palestiniens à Ramallah, et avant la visite du président des États-Unis en Israël: » Trump sera surpris de voir comment Abbas est prêt et bien disposé à faire des concessions pour les négociations plus que jamais avec Israël ». Les sources ont souligné » que Trump veut juste un engagement similaire d’Israël »

Le journal « Al Akhbar » qui est publié au Liban et considéré comme proche de l’organisation du Hezbollah a annoncé que la président égyptien Abdel Fattah al Sisi et le président Donald Trump ont convenu hier l’existence d’une conférence de paix qui se tiendra à Charm el-Cheikh ou à Washington, en présence du Premier ministre israélien et du chef de l’autorité.

Selon le rapport, la réunion aura lieu « très bientôt » afin d’initier une feuille de route claire en ce qui concerne la question palestinienne. Les arrangements pour cette conférence sera complétée dans les conversations téléphoniques entre les deux dirigeants dans les prochains jours.

