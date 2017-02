Rapport du FMI : Israël bénéficie d’une solide croissance économique, et un faible taux de chômage

« Israël connaît une croissance économique solide et un faible taux de chômage, ce qui en fait un pays particulièrement favorable pour entreprendre des réformes pour aider à maintenir une croissance forte et inclusive », selon le Fonds monétaire international (FMI) qui a été soumis au ministre des Finances d’Israël et du Gouverneur de la Banque d’Israël.

« L’économie d’Israël est de plus en plus solide et le chômage a diminué, mais l’inflation reste faible »,selon le rapport du FMI, notant que la croissance économique d’Israël devrait atteindre 3,8% pour 2016.

« La création d’emplois est forte, près de 3 pour cent en 2016 (l’économie américaine a progressé à environ 1,4% en 2016), ce qui contribue à réduire le taux de chômage à 4,4 pour cent au quatrième trimestre, et va soutenir une augmentation de la croissance des salaires par rapport aux niveaux les plus bas ».

Le rapport met en garde, cependant, que même si les perspectives économiques d’Israël sont positives, elles restent à court terme, et les défis vont augmenter au fil du temps.

« La croissance de la demande intérieure devrait ralentir, mais un raffermissement des exportations contribuera à maintenir la croissance du PIB réel de l’ordre de 3% en 2017 », selon le rapport. « La croissance devrait se maintenir autour de 3% à moyen terme, mais il existe des risques importants de tensions régionales et la croissance des partenaires commerciaux incertains ».

Quant à l’inflation, indique le rapport de la Banque d’Israël (BOI) « elle a maintenu une politique monétaire appropriée et accommodante en 2015-16 dont les retombées ont une faible inflation étrangère sans parler des politiques monétaires accommodantes dans les grandes économies avancées ».

L’une des questions Israël est aux prises avec le logement, selon le rapport du FMI. Les prix des logements ont augmenté à des niveaux élevés et la demande répond à une offre insuffisante, avec les impacts les plus lourds sur les ménages à faible revenu. Les récentes réformes du marché du logement comprennent des mesures utiles, mais certaines initiatives sont coûteuses et peuvent ne pas avoir des avantages durables. Les réformes qui permettent une expansion durable de l’offre de logements sont nécessaires pour améliorer l’accessibilité au fil du temps et par conséquent éviter aussi des risques macro-financiers.

Ou, également une possibilité, d’ouvrir des terres appartenant à l’Etat à l’entreprise privée, y compris les zones qui doivent être annexées en Judée et en Samarie, et construire encore et encore. Mais cette dernière partie ne vient pas du FMI, même si beaucoup d’Israéliens aimeraient que cela se produise ainsi.