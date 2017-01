Rapport européen à Strasbourg : « Israël est coupable de massacres systématiques à Gaza »

Le Conseil de l’Europe a approuvé un rapport indiquant qu’Israël est responsable de la situation difficile et humanitaire dans la bande de Gaza et coupable d’avoir tué délibérément. Le Conseil a appelé les Etats membres à soutenir l’enquête officielle au tribunal international de La Haye.

L’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, un organisme international qui travaille pour la coopération entre les pays du continent, a confirmé hier ce rapport (mardi) accusant Israël de tuer systématiquement et de façon illégale dans la bande de Gaza. Le vote a eu lieu à Strasbourg, en France, avec une majorité de 45 voix en faveur, 12 étaient contre et deux se sont abstenus.

Le rapport indique qu’Israël est coupable de la situation humanitaire à Gaza, y compris les « cas où des individus ont été tués délibérément et ne constituaient pas un danger immédiat pour la vie humaine…. Nous appelons l’Union européenne à soutenir la possibilité d’une enquête officielle de la Cour pénale internationale. »

Le président de la délégation de la Knesset à la réunion, la député Aliza Lavie et le député Eli Elalouf étaient présents à l’audience. Ces derniers jours, ils ont travaillé ensemble avec le ministère des Affaires étrangères afin de convaincre les différentes délégations de contester les conclusions du document, mais sans succès.

Le rapport indique également qu’Israël doit stopper le blocus de la bande de Gaza, et s’assurer une vitalité de vie pour les habitants de Gaza, pour permettre aux Palestiniens de chercher du travail en Israël, et préparer un plan à long terme pour la création d’un Etat palestinien.

Mais également : « Depuis l’opération militaire israélienne à Gaza en 2014 , la situation humanitaire est détériorée de manière significative; 17 650 familles, qui sont environ 100 mille personnes, ont été déplacées. »

Lavi a parlé à l’Assemblée générale et a demandé de rejeter le rapport :

« Ceci est une fausse réalité déformée de manière sélective », dit-elle. « Le rapport est basé sur des ouï-dire et non sur des faits. Nous avons eu nous aussi nos blessés et même nos morts depuis 2005 (retrait du Goush Katif), et en retour, nous avons été bombardés immédiatement avec des missiles. Israël fournit un tiers de l’électricité pour la valeur de milliards de dollars à la Bande de Gaza et, sans frais, 130 mille Palestiniens ont reçu une assistance médicale gratuite en Israël l’an dernier, y compris les parents d’Ismail Haniyeh, et on nous accusent de crise humanitaire ».

« Lorsque des millions ont été envoyés par le Conseil de l’Europe aux Palestiniens afin de reconstruire Gaza? Où est passé l’argent? », a déclaré Lavi, quand elle a été confronté à la fin de la discussion avec la rédaction du rapport, et le membre du Parlement suédois, Eva Janson.

Le député Elalouf a déclaré: « Israël veut vivre en paix avec ses voisins. Gaza n’est pas en état de siège, mais réglementé pour protéger les citoyens d’Israël, les Juifs et les Arabes ensembles. J’espère qu’un jour, nous pourrons sérieusement discuter de ces questions ensemble pour construire un avenir meilleur pour la région ».

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

NOUVEAU SUR LA BOUTIQUE

VENTE DE BOUTARGUE (15 €) OU ŒUFS FRAIS DE MULET !

Pour commander, cliquez ICI