Rapport de la commission des affaires étrangères et de la défense : « Des lacunes dans la préparation de Tsahal en cas de guerre »

La commission des affaires étrangères et de la défense a préparé un rapport difficile à soumettre à la Knesset et a averti que les FDI ne sont pas prêts à la guerre, en partie en raison de la conduite de l’échelon politique. Le président du Likoud, Dichter, a signé le rapport, mais un autre membre du parti, Yoav Kish, a refusé de soutenir les conclusions en raison des critiques du gouvernement.

Ce rapport spécial préparé par la Commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset et qui doit être soumis à la Knesset bientôt, mettant en garde contre les lacunes dans la préparation de Tsahal. Le rapport a suscité une controverse politique parmi les membres du comité, après que les résultats aient jeté une partie de la responsabilité sur l’échelon politique en général et sur le gouvernement de Netanyahu en particulier…

Le rapport a été signé par le Président du Comité, Avi Dichter du Likoud, avec Ofer Sélallah, de Yesh Atid, mais ceux qui ont refusé de signer les conclusions sont Yoav Kish, également membre du Likoud. La grande majorité du rapport est classé comme hautement confidentiel.

