Des randonneurs à l’entrée d’une grotte découvrent des gravures de Menorah et Croix en Judée

Une découverte rare et intrigante a été révélée la semaine dernière par les randonneurs lors d’une randonnée pendant Hanoucca . Le groupe a voulu explorer une citerne d’eau dans les basses terres de Judée et se sont retrouvés face à des gravures : une croix et une menorah à sept branches.

Les randonneurs Mickey Barkal, Sefi Givoni et Ido Meroz, qui sont membres du Spéléo Club Israël, sont sortit pour visiter des grottes cachées dans les basses terres de Judée. Selon Meroz, «Nous avons entendu qu’il y avait des grottes intéressantes dans la région. Nous avons commencé à scruter et nous sommes arrivés dans cette grotte, ce qui est très impressionnant, avec des niches taillées dans la roche et les gravures sur le mur.

Juste avant que nous étions sur le point de revenir, nous avons soudainement remarqué une gravure qui à première vue semblait être une menorah. Quand nous avons réalisé que c’est une ancienne représentation d’un menorah, nous sommes devenus très excités. Son apparence était tout à fait distincte. Nous avons quitté la grotte et avons signalé la découverte à l’Autorité des Antiquités d’Israël « .

La menorah gravée sur le mur de la grotte a une hauteur de 1 mètre environ, et semble être une menorah qui se trouvait dans le Temple pendant la période du Second Temple. Une croix a été gravé près de la menorah. Une autre gravure a été trouvé sur le côté de la grotte qui semble ressembler à un type de clé qui est caractéristique de l’antiquité, ainsi que d’autres gravures qui ont été découvertes, dont certaines ne sont pas encore identifiés. A côté de la citerne , il y a un columbarium avec des dizaines de niches qui ont été utilisés pour élever des colombes dans l’antiquité. Au cours de la période du Second Temple, les colombes ont été utilisés dans le cadre des rites sacrificiels dans le temple.

Selon Sa’ar Ganor, l’IAA District Archéologue d’Ashkelon, « Il y a des bâtiments et des refuges de cachettes qui datent du moment du soulèvement Bar Kokhva (IIe siècle) sur le site et les bâtiments datent de l’époque byzantine. Il est rare de trouver une gravure de paroi d’une menorah, et cette découverte passionnante, qui a été symboliquement révélé pendant les vacances de Hanoukka, justifie la recherche scientifique sur la nature juive de l’établissement au cours de la période du Second Temple. »

Ganor a ajouté: «La menorah a probablement été gravé dans la citerne après l’installation de l’eau qui a été taillé dans la roche – peut-être par les habitants de la ville juive qui y était située au cours de la période du Second Temple du temps de Bar Kokhva – et la croix a été gravée plus tard au cours de la période byzantine, très probablement au quatrième siècle CE.

La menorah est un symbole distinctement juif de l’époque du Second Temple. À ce jour, seuls deux gravures de menorahs sont connues dans la région du judée, comme à Shephelah: l’une sur une presse à huile à Bet Loya, où la même menorah de style est représentée, et l’autre dans un complexe funéraire à proximité de Bet Guvrin. D’autres menorahs sont représentées sur les lampes d’argile de Beit Natif.

À la lumière de cette découverte intéressante, ce qui ajoute un autre niveau important de l’information archéologique et connaissance de la région, l’AAI continuera d’étudier sur le site, dont l’emplacement exact n’a pas été donné, afin de le protéger de la sécurité des randonneurs.

Les randonneurs qui ont découvert les gravures recevront un certificat de bonne citoyenneté et seront invités à participer aux enquêtes archéologiques provenant que l’AAI qui mènera dans les basses terres de Judée.

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

Promotion de plus de 40 % sur les produits cosmétiques de la Mer Morte sur IsraelChrono.com Cliquez ICI pour commander