Ramadan: les Palestiniens à Gaza autorisés par Israel à se rendre en Judée Samarie et Jérusalem

Le coordonnateur des activités gouvernementales dans les territoires, Halof Joab (Poly) Mordechai, a annoncé ce matin (vendredi) une série de concessions aux Palestiniens avant le Ramadan, qui commencera ce samedi.

Tel que recommandé par le chef d’état, le major Gadi Eizenkot, et approuvé par le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, les gazaouis sont autorisés à rendre visite à leur famille en Israël, du dimanche au jeudi, et pendant la journée de la fête « Aïd al-Fitr. » De plus , ils seront autorisés à entrer pour la prière du vendredi sur le Mont du Temple.

Les Palestiniens de Judée Samarie pourront aussi se rendre à l’étranger via l’aéroport Ben Gurion. Les heures des points de passage seront plus fréquentes, afin de faciliter les réunions familiales.

Ces décisions ont été approuvées « dans le cadre d’une politique visant à améliorer la qualité de vie de la population palestinienne en Judée Samarie et la bande de Gaza. » En outre, les agents de l’administration civile informeront la population palestinienne de la dynamique de la région sur les dates pendant cette période de fête musulmane.

