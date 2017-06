Ram Ben-Barak, ancien chef adjoint du Mossad :  » Assad se rend compte qu’il a le soutien russe, même tacitement »

Le général de réserve Amos Yadlin et Ram Ben-Barak, l’ancien chef adjoint du Mossad se sont exprimés sur la radio Glatz concernant la Syrie. Ben Barak a estimé que Assad est soutenu par la Russie et l’Iran. « Le plus grand danger en Syrie aujourd’hui est un affrontement entre les deux superpuissances : les Etats-Unis et la Russie. »

« Les deux puissances ont des leaders forts et inattendus », a déclaré Yadlin. « Assad peut agir sans se cacher car il se rend compte qu’il a un protecteur, la Russie. Si les Russes ne veulent pas voir l’utilisation d’armes chimiques en Syrie, la réalité aujourd’hui est très problématique », a déclaré Ben Barak.

Pendant la nuit, l’armée israélienne a défini la zone de Quneitra et la vallée comme une zone militaire fermée.

En attendant, Assad, contrairement au passé peut se déplacer en Syrie avec sa femme et ses enfants sans être inquiétés malgré les 200 000 victimes depuis la guerre civile en Syrie.

