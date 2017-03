La raison pour laquelle, le chef d’Etat major de Tsahal affirme que les tunnels du Hamas ne sont pas une menace prioritaire…

Les tunnels ont traumatisé les résidents juifs en bordure de Gaza, ils ont aussi été indirectement la cause de la mort de 66 soldats lors de la guerre de Tsouk Etan. Aujourd’hui, de nombreux médias en Israël annoncent que des dizaines de tunnels sont en territoire israélien selon des sources militaires anonymes et pourtant, cette menace même si elle est sérieuse, n’est pas la plus grande ?

Ces propos étonnants ont été tenus il y a peu de temps par le chef d’état major de Tsahal, Eizenkot qui a donné plus de détails à ces affirmations.

Selon le chef d’état major de Tsahal, l’armée a aujourd’hui des moyens très efficace pour contrer cette menace souterraine : les bombes pénétrantes spéciales.

Celle ci évitent que le pays soit submergé par de tels souterrains, évitant la crainte la plus importante des résidents en bordure de Gaza : l’infiltration des terroristes du Hamas par ces mêmes tunnels.

« La menace souterraine est très sérieuse, et c’est ainsi que nous la traitons. Mais je ne pense pas qu’il soit juste de la définir comme une menace existentielle ou stratégique, et de nous effrayer nous-même », a-t-il affirmé.

Cette défense n’est pas un détail dans le portefeuille de Tsahal qui a investi plus de 4 milliards de shekels afin de renforcer les défenses souterraines d’Israël.

De plus, l’intervention de Tsahal en cas de tirs de roquettes, est devenue puissante car les avions en profitent pour cibler des tunnels et les détruire, car aujourd’hui l’armée a la technologie de ses bombes pénétrantes pour le faire. Quand Daesh tire une roquettes vers Israel, le Hamas doit s’attendre par la suite à un grand ménage de Pessah !

« Chaque missile ou obus a été tiré sur une cible valable, une cible souterraine. Nous avons développé une arme qui nous permet de les frapper.»

Ce type de bombe peut aussi cibler des endroits cachés et souterrains, comme les caches d’armes et d’autres sites du Hamas dans la bande de Gaza.

« L’armée n’a jamais fait face à un défi souterrain avec la portée et la profondeur de ce que nous avons découvert au cours de l’opération Tzouk Eytan. Nous avons alors traité plus de 30 tunnels d’attaque, dont un tiers atteignaient notre territoire. Grâce à ces capacités, l’organisation du Hamas a réussi à tuer 13 soldats et à mener des activités », a conclu Eisenkot.

« Cette menace est suffisamment claire et il n’est pas nécessaire d’« en faire de gros titres » pour le voir » a-t-il ajouté.

Depuis l’année, 2016, Tsahal a investi 1,2 milliard de shekels dans la lutte contre la menace souterraine qui s’ajoute au 3 milliards de shekels pour la barrière de sécurité le long de la frontière de Gaza.

35 % de réductions sur les produits de la Mer Morte pour les hommes