En raison des contraintes de sécurité, la ministre des sports Miri Regev accompagnera l’équipe israélienne de basket en Turquie

La ministre de la Culture et du Sport Miri Regev devrait quitter ce matin Israel avec l’équipe de championnat de Basket, Ironi Nahariya pour Gaziantep, en Turquie.

Une délégation du renseignement israélien sera conditionné dans la ville portuaire adjacente à la frontière syrienne et armée .

Regev a prit cete décision de rejoindre la délégation pour assurer qu’il y ait un groupe armé israélien, en raison de l’exigence des autorités turques.

La soirée sera animée dans la ville de Gaziantep près de la frontière avec la Syrie, et compte tenu du risque possible de la présence de Daesh, la délégation du Shabak et l’armée israélienne sont partit plus tôt.

Cependant, les autorités turques ont refusé la présence de gardes armés israéliens, et l’ont seulement autorisé en cas de présence d’une délégation de ministre.

Par conséquent, la ministre des Sports Miri Regev a décidé d’accompagner le groupe pour assurer leur sécurité et éviter un forfait à l’équipe israélienne. « Donc, je me suis joint », a annoncé Regev, compte tenu de la demande des Turcs….