Raid de la police italienne | Orgie et drogue dans l’un des appartements du Vatican

C’est dans l’un des appartements du Vatican qu’une descente de la police italienne liée au Vatican a eu lieu aujourd’hui . L’appartenant serait celui de l’ancien palais de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi (également appelé le Saint-Office), selon des révélations datant du quotidien italien Il Fatto Quotidiano

Selon les rapports des médias en Italie, l’homme arrêté est le secrétaire du cardinal Francesco Coccopalmerio, qui est aussi président du Conseil des textes juridiques et conduit à l’interprétation de la loi de L’église. La police a perquisitionné son appartement après des plaintes de voisins qui ont déclaré des comportements étranges et beaucoup de gens qui vont et viennent.

Un journal a rapporté que le pape fut « en colère » après l’incident et que l’assistant a été envoyé à un traitement de désintoxication et qu’il est maintenant dans un couvent en Italie. Cette affaire est suite à un autre scandale lié au Vatican concernant le cardinal George Pell qui est retourné en Australie pour faire face aux accusations portées contre lui pour infractions sexuelles commises dans le passé.

