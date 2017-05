Raid de la police dans le quartier arabe-israélien de Jaffa suite à des activités terroristes et criminelles

La police a effectué tôt ce mardi un raid dans un complexe de maisons à Jaffa suite à des activités terroristes potentielles dans le centre d’Israël. La police a attaqué le complexe Abu Sayef, et a déclaré avoir trouvé du matériel pour la fabrication d’armes, des dizaines d’armes et de fusils illégaux et de grandes quantités de drogues.

En outre, plusieurs Arabes des zones contrôlées par l’Autorité palestinienne étaient cachés dans ces maisons. La police a déclaré que le complexe était connu depuis longtemps comme un «motel» pour les Arabes de l’AP rentrés illégalement en Israel. Beaucoup de ceux qui séjournaient dans le complexe étaient employés par des organisations criminelles locales, soit dans le commerce illégal de substances illicites, dans le cadre de vol, soit comme travailleurs dans de nombreux projets de construction illégale. Plusieurs arrestations ont été effectuées sur place et des dizaines de mandats ont été délivrés pour l’arrestation d’autres suspects qui n’étaient pas sur le site au moment du raid.

L’opération a été effectuée avec l’aide des fonctionnaires de la police, le Shin Bet, et l’Autorité des terres d’Israël, la Compagnie d’électricité israélienne, l’Institut national des assurances, le Ministère de l’agriculture et l’Administration des impôts – témoignant de l’ampleur des activités criminelles menées dans le complexe.

Dans un communiqué, le ministère de la Justice a déclaré que l’opération «fait partie des efforts en cours pour régner contre la criminalité et le terrorisme. Avec l’aide de toutes les agences concernées, nous utiliserons tous les outils à notre disposition pour faire appliquer la loi. »