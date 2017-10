Racisme ou méprise ? Quand la marque française Dove rend plus blanc que blanc les blacks ….

De nouveau Dove, la crème (devenue lessive ?) qui vous rend la peau douce se fait remarquer avec une nouvelle publicité jugée raciste par bon nombres de gens sur les réseaux sociaux.

La publicité montre une femme noire qui, après s’être lavée au gel douche Dove, devient blanche. Cette fois de plus, la société française de produits cosmétiques et d’hygiène a provoqué un tollé qui s’excuse et se justifie :

» Cette campagne a manqué son objectif de représenter les femmes de couleur. Nous regrettons profondément l’offense que cela a pu causer « .

Mais la communauté noire ne semble pas satisfaite par ces excuses et a décidé de boycotter la marque.

«Excuses à deux balles», selon Nuby-Beauty qui assure à la marque que «(ses) produits n’entreront plus chez moi !»