Racisme en Israël ? Un éthiopien dit avoir été attaqué par un policier sans raison

Lior était assis dans un centre commercial à Rishon Lezion avec son chien et soudainement des policiers se sont approchés de lui, prétendant qu’il a volé son chien.

Selon le témoignage, il a été battu et humilié et plus tard, il s’est avéré que le chien était bien à lui.

Lior a dit que le chien était le sien. Selon lui, ils ont commencé à l’accuser d’avoir volé le chien de garde de leur ami de la City Hall. Lior a insisté, disant que c’était son chien et qu’il n’a jamais volé le chien de leur ami qu’il ne connait pas.

Le chien, apparemment effrayé s’est enfui. Lior a dit aux inspecteurs qu’il prend soin de son chien qui pourrait courir sur la route et se faire écraser, et il courut après.

Il a dit que les inspecteurs l’ont ensuite attaqué. « J’ai été arrêté comme un suspect et comme un terroriste », a t-il déclaré sur Glatz. « Cette situation était vraiment surréaliste. Je leur ai dit : » Ecoutez , vous délirez et j’étais étourdi et blessé ».

Le jeune éthiopien a été libéré quelques heures plus tard. Un mois est passé depuis, et le gardien du chien dit qu’il a reconnu sur les caméras Lior en face de la cour. Selon lui, il a vu Lior entrer dans la cour et prendre le chien.

Mais le film sur la caméra ne permet pas d’identifier clairement le voleur. Hier, Lior et sa mère ont décidé de passer voir la police, et déposer une plainte pour agression.

Sur le film enregistré, on ne voit aucune agression, de la part des policiers et on entend des insultes contre la police comme » ben zona » ( Fils de p…). Selon la municipalité de Rishon Letzion , la description du chien correspondait bien à celle de la plainte du propriétaire. Il a été identifié par la police municipale dans une rue voisine et a été surveillé, puis une patrouille l’a approché et lui a demandé de s’identifier.

Il aurait refusé, a résisté et a essayé de s’échapper. Les inspecteurs qui étaient là ont aidé les policières à le neutraliser. Un policier est venu, l’a menotté et l’a emmené au poste pour un traitement ultérieur. La police a déclaré en réponse que le lendemain, il est apparu que le chien appartenait à Lior.