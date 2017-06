Le Rabbin séfarade du Royaume-Uni Joseph Dweck se retire du Beth Din après sa déclaration sur l’homosexualité

Joseph Dweck, qui sert de rabbin séfarade à la communauté S & P Sépharade de Londres a déclaré lors d’une conférence le mois dernier que l’acceptation sociétale de l’homosexualité est un «développement fantastique».

Il a également déclaré qu’il s’était retiré de la cour, ou beth din, pour l’instant « pour travailler avec la communauté rabbinique dans son ensemble et pour clarifier ses enseignements halakhiques », a déclaré le site britannique News Jewish.

Le rabbin a toujours le «soutien total» de sa synagogue a indiqué le président de S & P, Sabah Zubaida dans un communiqué. Zubaida a déclaré: « une grande partie de la critique a été basée sur des malentendus, certains délibérés et certains non. » Il a également déclaré que le Rabbin Dweck « accepte que certaines des critiques soient justifiées et doivent être abordées dans le monde rabbinique dans son ensemble ».

Plus tôt cette semaine, il a annulé son emploi annuel d’été dans un institut au New Jersey.

« Malheureusement, ma récente conférence a causé des problèmes qui doivent d’abord être traités », a-t-il déclaré. On ne sait pas si il lui a été demandé de ne pas venir.

Pendant ce temps, l’un des personnages les plus influents de la communauté britannique ultra-orthodoxe, Rabbi Shraga Feivel Zimmerman de Gateshead, n’a pas abordé les commentaires du Rav Dweck sur l’homosexualité, mais a déclaré dans un message à d’autres rabbins que Dweck «n’est pas apte à servir de rabbin».

Le Rav Zimmerman a également déclaré qu’après avoir écouté les enregistrements des conférences passées de Dweck, « il est clair qu’il n’est pas apte à se prononcer sur la halacha, en raison de ses connaissances limitées, de faibles compétences et son raisonnement halachique du à un manque de formation ».

Dweck, qui a grandi à Los Angeles, a reçu l’ordination rabbinique du Rav Ovadia Yosef, le rabbin en chef des Séfarades d’Israël.

Le Rabbin en chef britannique, Ephraim Mirvis, a déclaré mercredi qu’il s’inquiète « de la retombée publique du conflit concernant le rabbin Joseph Dweck, qui a profondément divisé et sera préjudiciable pour notre communauté ».

Le rabbin Mirvis a déclaré que le rav Dweck devait « avoir l’opportunité d’aborder toutes les questions directement » et que la communauté sépharade «doit essayer de le faire loin de l’éblouissement de la publicité qui s’est déjà révélée si nuisible».

« Je demande à tous les intéressés d’aborder cette question avec toute la sensibilité et la dignité voulues et d’exercer un leadership responsable dans l’intérêt de la communauté juive ».

