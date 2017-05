Le rabbin d’Ivanka dément avoir permit au couple de voyager pendant Shabbat

Le rabbin qui a converti Ivanka Trump au judaïsme aurait refusé de donner son accord à la fille du président et à son mari Jared Kushner, deux juifs pratiquants, l’approbation rabbinique de voler pendant Shabbat en accompagnant le président américain Donald Trump lors de son premier voyage à l’étranger.

Le rabbin Haskel Lookstein, qui dirige la Congrégation Kehilath Jeshurun ​​sur l’Upper East Side de Manhattan, aurait déclaré au leader de l’union sioniste Isaac Herzog que la spéculation qu’il accordait au couple la dispensation rabbinique était une «fausse nouvelle».

Le quotidien Yedioth Ahronoth a cité Lookstein en disant à Herzog qu’il n’a pas été en contact avec Ivanka pendant « plusieurs semaines » et que l’information était fausse.

Le déni de Lookstein est venu après qu’un fonctionnaire de la Maison Blanche a déclaré que les deux avaient reçu une dispense rabbinique pour se joindre au président à bord de l’Air Force One alors qu’ils se rendaient en Arabie Saoudite vendredi pour la première étape de sa tournée inaugurale à l’étranger, a déclaré Politico .

En plus de voler le Shabat, Ivanka et Jared ont également été vus dans une voiture autour de Riyad ce samedi alors qu’ils étaient transportés à des rassemblements autour de la capitale saoudienne.

La loi juive ne permet pas de voyager le shabbat sauf dans des cas mettant la vie en danger.

Bien qu’il ait été réclamé à plusieurs reprises dans le passé que Ivanka et Jared ont reçu une permission rabbinique pour profaner le Shabat, la Maison Blanche n’a jamais déclaré quel rabbin leur a accordé cette dispense.

En janvier, Marc Zell, président du parti républicain en Israël, a déclaré qu’un porte-parole de la famille lui a dit que le couple avait reçu une dispense spéciale pour utiliser une voiture pour atteindre les événements inauguraux après le début du Shabat.

Cependant, il a dit au Times d’Israël qu’il ne savait pas quel rabbin avait rendu la décision.

En octobre, Kushner a passé une partie d’un Shabbat blotti avec son beau-père et d’autres conseillers au milieu des retombées d’un scandale dans lequel Trump a été entendu faire des commentaires obscènes sur les femmes, selon The New York Times.

Ivanka Trump, qui s’est converti au judaïsme avant son mariage avec Kushner en 2009, a décrit l’observance du Shabbat de sa famille dans son nouveau livre « Women Who Work ».

«Du coucher du soleil de vendredi à samedi soir, ma famille et moi observons le Shabbat», a-t-elle écrit. « Pendant ce temps, nous nous déconnectons complètement – pas de courriels, pas de téléviseur, pas de téléphone, pas d’Internet. Nous apprécions le temps ininterrompu ensemble et c’est merveilleux. »

« Il est énormément important de débrancher et de consacrer ce temps à l’autre », a-t-elle écrit. «Nous apprécions les longs repas ensemble, nous lisons, nous faisons des promenades dans la ville, nous sifflons et nous nous contentons de sortir»

