Le rabbin en chef du Parti Habait Hayehoudi démissionne après que le Président Bennet ait choisi une lesbienne en tant que porte -parole

Le rabbin qui est le chef du Parti Habait Hayehoudi a menacé de quitter le parti parce que sa porte-parole choisie par, Naftali Bennett, est une lesbienne.

Le rabbin Yisrael Rozen, le chef de l’Institut Zomet, qui étudie la façon dont la technologie peut être utilisée en droit juif, a démissionné mercredi du parti.

« Je n’ai rien contre elle ou contre eux (homosexuels), mais je pense que cette communauté est fausse et défiante et que l’expression de l’homosexualité qui s’explique extérieurement est une impossibilité dans un parti qui prétend représenter le sionisme religieux », a déclaré Rozen aux dirigeants de la Jewish Home Party.

« Quiconque pense avoir besoin de discriminer une personne en raison de son orientation sexuelle, de son sexe ou de sa peau rencontrera mon refus total. Bien-aimé est l’homme dont chaque homme qui a été créé à l’image de Dieu « , a déclaré Bennet dans un tweet, citant un texte juif des Pirke Avot , après que les objections de Rav Rozen devenues publiques.

Le journal israélien en hébreu Yediot Acharonot a rapporté le mois dernier que la conseillère américaine de Bennett, Brit Galor Peretz, est mariée à sa partenaire Adi, et elles élèvent deux enfants.

Récemment, l’État a déclaré à la Cour suprême du pays en réponse à une pétition selon laquelle le gouvernement reste opposé à permettre aux couples homosexuels d’adopter, bien qu’il soit actuellement légal pour ces couples d’adopter si un couple hétérosexuel ne peut être trouvé pour un enfant.

Adi a écrit suite à cette décision sur Facebook a lu : « Mon nom est Adi, et mon amour s’appelle Brit. Nous avons deux enfants, nés il y a un mois. Deux enfants que nous avons choisi d’apporter dans un monde heureux et bon. Deux enfants avec lesquels nous avons choisi de construire une famille. Deux enfants qui peuvent vous montrer à quoi ressemble une enfance heureuse quand vous les regardez dans les yeux. Lorsque vous les regardez, vous voyez une maison remplie de sourires et de confiance, une maison remplie d’amour et de respect, une maison remplie de chaleur et de bonnes paroles et d’optimisme.

Le Jerusalem Post a rapporté que Rav Rozen a menacé de quitter le parti trois fois au cours des derniers mois, y compris après que Bennett ait recruté une vedette de football séculaire pour se présenter sur la liste des candidats de la Knesset du parti, et après que le parti ait adopté une ligne dure sur les conversions.