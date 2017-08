Rabbi Shlomo Aviner :  » Se rendre à Ouman, n’est pas une Mitsva, Avraham Avinou est plus grand que Rabbi Nahman » !

Le rabbin de Beit El, fait encore parler de lui avant les fêtes de Roch Hachana où de nombreux Juifs décident de se rendre à Ouman pour visiter la tombe de Rabbi Nahman de Breslev et vivre les fêtes dans une ambiance atypique.

Comme l’année, dernière Rav AVINER a critiqué ces voyages à Ouman: « L’argument est que le voyage à Ouman vous évite l’enfer, mais entraîne l’enfer pour votre femme » selon Rav Aviner. En effet, seul les hommes dans la plupart des cas se rendent à Ouman laissant leur femmes et enfants seuls pour les fêtes.

» Visiter les tombeaux des justes n’est pas un commandement de la Thora, mais un commandement rabbinique »

» Comme il n’y a pas de grotte de Machpelah en Russie, le rabbin Nachman a dit ce qu’il a dit au sujet de sa tombe. Rabbi Nachman était un grand homme, mais Avraham Avinou était encre plus grand. Avant que promettre Rabbi Nachman d’enlever vos fautes en visitant sa tombe , sachez que nous avons eu la chance d’avoir Avraham qui peut aussi nous sortir de l’enfer. Avraham Avinou se trouve au seuil de l’enfer et ne permet pas à un homme d’entrer. Nous n’avons pas besoin de chercher de nouveaux moyens pour être sauvés de l’enfer. Ne sommes-nous pas satisfaits des paroles de nos saints rabbins, Tannaim et Amoraim qui nous ont appris que c’est l’accomplissement des commandements de la Torah qui nous sauve de l’enfer? »

« Et votre femme? Lors des fêtes, une personne devrait être avec sa famille. C’est une chose humaine et tellement simple. La Torah nous offre cette Mitsva: «Vous serez joyeux lors des fêtes», c’est une loi juive, qui indique clairement qu’une personne doit rendre heureuse sa femme et ses enfants pendant les fêtes, mais même sans la Torah, nous comprendrions cela. »

» Avant qu’une personne n’ajoute toutes sortes d’étapes dans la sainteté, elle doit remplir son devoir élémentaire envers les êtres humains. La personne à qui il doit le plus, est sa femme et bien sur ses enfants. Le Gemara raconte que le rabbin Eliezer a déclaré: «Je loue les gens paresseux qui ne quittent pas leurs maisons à pied» (Sukkah 27b).

Donc, une chose devrait être claire: une personne ne peut pas partir loin sans que sa femme ne le désire. Cela ne signifie pas que sa femme est d’accord, sans choix, mais qui veut vraiment et qui l’intéresse. Je connais personnellement un cas choquant dans lequel une femme suppliait son mari de ne pas aller à Ouman. Il a dit qu’il ne partirait pas, et de l’aéroport il a envoyé un SMS en lui informant qu’il décollait pour Ouman.

Si les Hassidims de Breslev affirment que le voyage vers Ouman peut vous sortir de l’enfer, je suis convaincu que quiconque sera désolé de laisser sa femme en enfer. Alors, qu’est-ce que nous avons faire avec ça?

Par conséquent, quiconque cherche le salut de l’enfer, le salut est dans la Terre d’Israël et non pas à Ouman.! »