Ce qu’on vous cache sur les tunnels du Hamas : Les mineurs sont vendus par ces tunnels pour la prostitution

Pour les collabo du Hamas et des palestiniens, dont de nombreux français, le terroriste en Israel contre des civils et les soldats n’est autre que de la « résistance », un moyen de justifier pour « tuer du Juif » .

Les tunnels, ne sont pas souvent condamnés par ces mêmes pays européens, ils sont des moyens pour le Hamas de commettre encore plu d’atrocités sur le sol israéliens et lors des guerres contre Tsahal.

Mais on vous cache aussi la vérité sur la présence des tunnels terroristes, car le « terrorisme » ne rime pas qu’avec le crime, mais aussi le vol, et le viol !

En effet, les tunnels du Hamas sont utilisés pour la contrebande d’armes et de missiles, de la nourriture, des médicaments, des cigarettes, des animaux, des voitures, des médicaments, et même pour vendre les mineurs pour la prostitution.

L’érudit et homme d’information Yoni Rainey a révélé cette information dans son nouveau livre « Qui a vraiment occupé et assiégé Gaza » , « האמנם עזה כבושה ונצורה » et comment l’organisation terroriste du Hamas utilise ses tunnels de contrebande pour déplacer les mineurs de Gaza vers l’ Egypte et ensuite les vendre à la prostitution sous le couvert de maisons de mariage ou d’esclavage.

Le journal koweïtien Shima ajoute, précédemment sur le phénomène:

« Il y a eu plusieurs rapports d’un nouveau tunnels de commerce [de Rafah] où les filles de familles très pauvres ont été amenés à Gaza … dans le but de se marier, travaillant dans les maisons, dans la plus ancienne profession [la prostitution] … et pour les passagers (selon un correspondant du journal koweïtien qui a été témoin) .

Il a commencé à parler de l’âge d’or des tunnels et a dit qu’il est possible d’apporter une femme égyptienne pour un millier de dollars versés par l’intermédiaire du tunnel et livré avec une copie de la carte d’identité du marié ».

Le correspondant du Koweït a réussi à interviewer Abu Aasi qui creuse des tunnels à Rafah et marié à deux femmes qui ont été amenés par les tunnels. Asi a admis dans une interview qu’il a réussi à faire passer des mineurs de l’Egypte à Gaza dans une entreprise dont il ne se soucie pas ce se passera pour cette jeune fille ou jeune garçon mineur.

Interrogé sur le nombre d’enfants qui vivaient avec lui, il a répondu: « Le nombre est au-delà de mes attentes, ce qui est la preuve du professionnalisme de mes deux femmes et leurs pouvoirs de persuasion, ce qui m’a amené à louer plusieurs maisons suite à l’augmentation de ma famille »

35 % de réductions sur les produits de la Mer Morte pour les hommes