Qui sommes nous ?

Présentation

Alyaexpress-News est un média israélien en langue française situé proche de Gaza et spécialisé dans le conflit israelo-palestinien.Mission

Le but du Alyaexpress-News.com est d’offrir une analyse pertinente et différente de ce que l’on trouve généralement dans les médias traditionnels. Alyaexpress-News.com revendique un engagement pour une information juste qui n’est pas si évidente dans les quotidiens européens et arabes. Grâce à une rédaction totalement indépendante. C’est aussi un traitement éditorial qui laisse le lecteur libre d’interprétation. Alyaexpress-News offre à tous, qu’il soit de droite, de gauche, ou d’ailleurs d’intervenir et commenter sur notre média. Alyaexpress-News offre s’engage aussi sur le terrain, en aidant les soldats de Tsahal grâce à SOS NETIVOT et lutte contre le boycott des produits israéliens, via le site ISRAEL CHRONO.

Description

Alyaexpress-News.com est un webzine d’opinion israélien mis à jour au quotidien, . Il est modéré par Sabrina H. rédactrice web, qui vit en Israël et plus précisément en bordure de Gaza, une région au Moyen Orient qui provoque de nombreuses polémiques et de nombreuses déformations contre l’État d’Israël. Alyaexpress-News est un travail quotidien, dont participent de nombreux journalistes, écrivains qui collaborent de façon régulière avec notre rédaction.

En Anglais :

Alyaexpress-News is an Israeli French language media, located nearby Gaza, specializing in the Israelo-Palestinien conflict.

Alyaexpress-News.com’s targets are to provide a pertinent and different analysis of what is commonly found in traditional Medias. Due to its entirely independent editorial staff, Alyaexpress-News.com claims commitment for impartial information which isn’t always obvious amongst European and Arabs quotidian reports. It is also the kind of editorial that allows readers’ free interpretation. “Alyaexpress-News offers the public – leftist, rightist or otherwise- the possibility to intervene and comment on our media.”

En Hebreu :

Alyaexpress – הינו מדיה ישראלי בשפה הצרפתית, ממוקם סמוך לעזה, ומתמחה בסכסוך ישראלי-פלסטיני. לחדשות Alyaexpress – מטרה לספק אינפורמציה רלוונטית שונה לניתוחים הנפוצים במדיה המסורתי.

בזכות מערכת למגרי עצמאית שלו Alyaexpress-News.com טוען התחייבות להפצת מידע אובייקטיבי, לא תמיד מובהק בדיווחים היום-יומיים של העיתונות האירופית והערבית. זה גם סוג של מערכת המאפשרת לקוראיה פרשנות חופשית. « חדשות Alyaexpress- מציעה לציבור הרחב– ימיני ,שמאלני או אחר – את האפשרות להתערב ולהעביר את ערותיו על המדיה שלנו.

