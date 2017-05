Quelques juifs ultra orthodoxes brûlent une effigie d’un soldat israélien lors des célébrations marquant la fête juive de Lag Baomer

Quelques fêtards ultra orthodoxes ont incendié une effigie d’un soldat israélien samedi soir dans le quartier ultra-orthodoxe de Jérusalem de Mea Shearim.

Une vidéo dans des médias en langue hébraïque a montré un homme tenant un modèle de marionnette de taille réelle d’un soldat au bout d’un long bâton.

יחס הוגן. מאות אלפים חוגגים בציון הרשב״י במירון אבל התקשורת מעדיפה לעסוק ב- 3 ילדים מחוגים קיצונים ממאה שערים ששרפו שוב בובה של חייל. pic.twitter.com/fkfwt6QipO — ישראל כהן (@Israelcohen911) 14 mai 2017

Le modèle était habillé avec une chemise militaire blasonnée avec le nom de l’unité commando de Sayaret Matkal. Une barbe avait été dessinée sur le visage du modèle dans une tentative apparente de le faire ressembler à un soldat ultra-orthodoxe.

La foule, y compris un certain nombre d’enfants, applaudissait alors que l’effigie s’allumait.

L’incident a eu lieu dans le cadre des célébrations de Lag B’Omer, date traditionnelle de la mort du rabbin Rav Shimon Bar Yochai, une sage du CE du premier siècle, marquée par des fêtes et des feux de joie.

L’incident est le dernier incident dans lequel les juifs ultra orthodoxes ont attaqué des membres de la communauté qui se joignent à l’armée israélienne. Les ultra-orthodoxes ont également organisé des dizaines de manifestations pour protester contre l’enrôlement obligatoire des juifs religieux, après des années où ils ont été autorisés à éviter la conscription.

Un soldat de Tsahal et religieux a été attaqué le mois dernier par une foule de juifs ultra orthodoxes lors d’un rassemblement.

Des dizaines de manifestants ont jeté des débris et ont crié des malédictions au soldat, qui portait un yarmulke, alors que des centaines l’ont poursuivi dans une longue rue à la jonction de Bar Ilan à Jérusalem. Une vidéo d’un téléphone portable de l’attaque a montré le soldat harcelé par des dizaines de manifestants bruyants.

L’arrestation et l’emprisonnement de ces ultra-orthodoxes ont soulevé des tensions dans la communauté et une série récente de grandes manifestations contre l’induction de personnes ultra-orthodoxes dans l’armée a connu de violents affrontements entre les manifestants et la police.

Certains segments de la société ultra-orthodoxe refusent de reconnaître l’Etat d’Israël et s’opposent au sionisme, en raison de leur conviction que l’établissement d’un Etat juif ne devrait venir qu’après l’arrivée du Messie juif. De nombreux juifs ultra orthodoxes ne servent pas dans l’armée israélienne et gèrent leur propre système éducatif, mais reçoivent une variété de subventions du gouvernement.

Mea Shearim abrite des membres du groupe anti-sioniste Neturei Karta qui essaient régulièrement de brûler les drapeaux israéliens . Il n’est pas clair si dans cette vidéo, la secte ultra-orthodoxe a participé à cette nouvelle honte en Israel.

בר יוחאי נמשחת אשריך. ל״ג בעומר בישיבת רש״י בירושלים. pic.twitter.com/GufevvkL34 — ישראל כהן (@Israelcohen911) 13 mai 2017

A part ce groupe de Juifs, des centaines de milliers ont célébré ce jour sans provocation, c’est surtout cela qu’il faut retenir de cette belle soirée en Israel .