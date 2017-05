« QU’AURAIT FAIT LE ROI DAVID ? » – Par Edmond Richter

– Pourquoi Israel laisse un terroriste qui a assassiné 6 israéliens, Taysser Abou Snina du fatah, devenir maire de Hevron? Et pourquoi n’est-il pas saisi et foutu en tôle?

– Pourquoi livrons-nous du ciment au Hamas, qu’il utilise pour construire ses tunnels qui serviront à attaquer Israel et à tuer des juifs?

– Pourquoi le Gouvernement Israelien n’a toujours pas révélé OFFICIELLEMENT que Mahmoud Abbas furt choisi, avec Yasser Arafat, par Amin Al Husseini, le mufti-NAZI, partenaire d’Hitler et collaborateur d’Adolf Eichman, afin de créer l’ OLP (aujourd’hui Fatah) ?

– Combien de survivants de la Shoah aimeraient être aussi bien traités que les terroristes assassins prisonniers d’Israel?

– Pourquoi Israel ne régit pas aux accusations d’occupation alors que, selon les lois internationales il n’y a occupation que lorsqu’un pays envahit et occupe un autre pays ce qui n’est pas le cas puisqu’un état palestinien n’a jamais existé?

– Pourquoi le Gouvernement Israelien accepte-t’il sans réagir que des députés arabes israéliens crachent sur Israel et appellent à le combattre?

Des exemples de ce genre j’en ai à foison:

JE VAIS VOUS CHOQUER, mais si le Gouvernement Israélien continue sa politique lâche et laxiste de „bonne volonté“ face à des tueurs, si les Israéliens eux-mêmes ne submergent pas la Knesset et la Cour Suprême par centaines de milliers*, alors ils n’auront qu’à s’en prendre à eux-mêmes lorsque des attentats feront des morts et des blessés, car ils auront contribué à encourager les terroristes par leur inaction et leur absence de révolte et de râge.