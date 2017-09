Quatre synagogues de l’ancienne Union soviétique ouvrent avant Rosh Hashanah

Avant la nouvelle année juive, quatre communautés juives de l’ex-Union soviétique ont célébré l’ouverture des synagogues dans le but de stimuler les activités culturelles et spirituelles pour les confrères ou de commémorer l’héritage juif.

Parmi les synagogues qui ont été ouvertes ces dernières semaines en Russie, en Ukraine et en Lituanie, le plus inhabituel était la réouverture d’une structure en bois bleu qui est la plus ancienne synagogue connue à Birobidzhan. La synagogue de Beit Tshuva dans la capitale de la région autonome juive de Russie a subi de nombreuses rénovations.

Birobidzhan est la capitale d’une zone établie en 1934 par Joseph Stalin dans l’Extrême-Orient de la Russie à la frontière avec la Chine dans une tentative échouée de concurrencer le projet sioniste dans l’Etat israélien.

Établi en 1986 dans le cadre de la levée des politiques anti-religieuses dans l’ancienne Union soviétique, la synagogue est rapidement tombée en détresse alors que les Juifs commencèrent à quitter la zone pour Israël et l’Occident suite à la dissolution de l’empire communiste. Construit sur un sol marécageux exposé à des températures extrêmes.

Mais un entrepreneur local a décidé de financer sa restauration, selon le site de nouvelles DV Novosti . Le 7 septembre, quelques douzaines de localistes, dont beaucoup d’autres non-juifs qui n’ont jamais vu une synagogue fonctionnelle, ont participé à la cérémonie de rédaction, a rapporté le site de nouvelles.

Aujourd’hui, les juifs représentent moins de 5 pour cent des 175 000 habitants de la région autonome juive, située à 450 milles à l’ouest du littoral.

Rabbi Eli Riss, un émissaire de Chabad qui a desservit la communauté juive locale, a fait sonner le shofar dans la synagogue rénovée comme l’ont observé les habitants.

En outre, une nouvelle synagogue a été inaugurée avec de l’argent du milliardaire Lev Leviev né en Ouzbékistan dans la banlieue afghane de Novye Veshki, située à 10 milles au nord de la synagogue la plus proche. Le magnat du diamant a assisté à l’introduction d’un rouleau de la Torah dans la petite shul, qui est décorée avec goût mais n’a que 30 sièges, selon le groupe STMEGI représentant les Juifs russophones.

La semaine dernière, à Dnipro, une ville de l’est de l’Ukraine qui s’appelait Dnipropetrovsk, la communauté juive locale a rouvert la première maison de prière juive qui y avait déjà été construite. La communauté est l’une des plus fortes d’Ukraine avec des milliers de membres, ainsi que des écoles, une usine de matzah et un atelier de sepher Torah.

Connu sous le nom de Alteshul ou Old Synagogue, elle a été établi à la fin du 19ème siècle, mais son intérieur a été ruiné dans les années 1990 lors de rénovations destinées à sauver la structure de l’effondrement.

En juillet, une synagogue historique construite en 1823 a été réintroduite dans la ville lituanienne de Joniskis, à 140 milles au nord de la capitale, Vilnius. La population de Joniskis était près de 50 p. 100 de juifs avant l’Holocauste, alors que 95 p. 100 des 225 000 juifs de Lituanie étaient assassinés. La ville avait trois synagogues. Seulement deux d’entre elles ont été restaurées, connues sous le nom de Synagogue blanche, et la synagogue rouge.

Actuellement, aucun Juif ne vit à Joniskis, mais les membres de la petite communauté juive de Siauliai, une ville voisine, ont assisté à la cérémonie d’ouverture en juillet, lorsque l’ambassadeur de l’État d’Israël en Lituanie, Amir Maimon, apporta une mezouza à la porte de la synagogue rénovée selon la communauté juive de Lituanie.

