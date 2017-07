Le Quartet du Moyen-Orient «profondément préoccupé» par la violence au sujet de la sécurité au Mont du Temple

Les envoyés du Quatuor du Moyen-Orient (la Fédération de Russie, les États-Unis, l’Union européenne et les Nations Unies) ont publié une déclaration samedi exprimant leur «profonde préoccupation» par les tensions croissantes et les affrontements violents qui se déroulent dans et autour de la vieille ville de Jérusalem et ailleurs autour d’Israël.

Des dizaines d’arrestations ont été faites ce week-end, et d’autres ont été blessées dans les affrontements qui ont eu lieu alors que des milliers de musulmans ont lancé des roches, des bouteilles, des cocktails Molotov et des feux d’artifice sur la police et aux forces de sécurité israéliennes lors de manifestations contre des détecteurs de métaux installés aux entrées du complexe du Mont du Temple. Au moins deux personnes ont été tuées dans les affrontements.

Dans un communiqué publié en anglais sur le site Web du Département d’Etat des États-Unis, sur Twitter et ailleurs, le Quartet a déclaré: « Ils condamnent fermement les actes de terreur, et expriment leur regret pour toute perte de vie innocente causée par la violence et espèrent un prompt rétablissement aux blessés.

« Notant les sensibilités particulières entourant les lieux saints à Jérusalem et la nécessité d’assurer la sécurité, les envoyés du Quatuor appellent tous à démontrer leur retenue maximale, à s’abstenir d’actions provocatrices et à réduire la tension de cette situation.

« Les Envoyés accueillent les assurances du Premier ministre d’Israël selon lesquelles le statu quo sur les lieux saints à Jérusalem sera maintenu et respecté.

« Ils encouragent Israël et la Jordanie à travailler ensemble pour maintenir le statu quo, notant le rôle spécial du Royaume hachémite reconnu dans son traité de paix avec Israël.

« Les Envoyés des Quartets réaffirment que la violence renforce la méfiance et est fondamentalement incompatible avec la résolution pacifique du conflit israélo-palestinien ».

Les nouveaux détecteurs de métaux ont été installés il y a une semaine suite au meurtre de deux policiers israéliens et plusieurs officiers blessés lors d’une attaque menée par trois terroristes arabes israéliens qui ont émergé avec leurs armes dans la mosquée Al Aqsa sur le mont du Temple. Les armes ont été introduites en contrebande sur le site avec l’aide d’un complice qui a aidé à cacher les armes dans la mosquée plusieurs jours avant l’attaque.

Le leader de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a annoncé ce week-end qu’il suspend tout contact avec Israël à tous les niveaux jusqu’à ce que les détecteurs de métaux soient retirés du site.

Puisque les détecteurs de métaux ont existé pendant des années à la Grotte des Patriarches, le Mur du Kottel, aux mosquées de la Mecque et de la Médina, et à tous les lieux saints en Turquie, la demande n’a pas seulement un sens, mais elle précise aussi que c’est simplement utilisé comme une légère excuse (ou un coups monté) pour débuter une autre intifada.