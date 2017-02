Quand les représentants d’organisations Juives appellent à voter pour le Front National

Coutumier des poursuites judiciaires pour ses déclarations, Jean-Marie Le Pen s’en était pris en juin 2014 dans une vidéo diffusée sur le site internet du FN aux artistes engagés contre ce parti d’extrême droite, comme Guy Bedos et Madonna. A l’évocation du nom de Patrick Bruel, d’origine juive, il avait ajouté : « Ecoutez, on fera une fournée la prochaine fois ! »

Mais que se passe t’il au sein de la CJFAI qui est censée se battre contre l’antisémitisme et dont de nombreux sites et organisations Juifs sont membres depuis cette rencontre avec le Front national ?

La Confédération des Juifs de France et Amis d’Israël (CJFAI) dont de nombreuses associations en France sont membres, comme vous pouvez le constater sur leur site à partir des liens suivants :

La BNCVA : http://www.cjfai.com/eventmaster/associations/b-n-v-c-a/

Europe Israel : http://www.cjfai.com/eventmaster/associations/europe-israel/

France Israel : http://www.cjfai.com/eventmaster/associations/france-

La DILCRA : http://www.cjfai.com/eventmaster/associations/u-p-j-f/

Toutes ses associations ont t’elles étaient prévenues ? Ou vont t’elles se soustraire ou pas, à cette idée de faire de la France, un pays encore moins tolérant pour les Juifs ?

Pour rappel, le 9 février, au matin Gilbert Collard, le Député FN du Gard et Secrétaire Général du Rassemblement Bleu Marine, et Louis Aliot, vice-président du Front national, ont été vus lors d’un petit-déjeuner au restaurant « Chez Françoise », près de l’Assemblée nationale en présence de membres du parti de Marine Le Pen, et des membres de « La Confédération des Juifs de France et Amis d’Israël » (CJFAI) et quelques journalistes venus couvrir l’événement.

: Un des journalistes ( du Monde) , présent lors de cette rencontre , Olivier Faye rapporte

« C’est le genre de rendez-vous dont rêve le Front national pour essayer de convaincre qu’il s’est débarrassé des soupçons d’antisémitisme qui pèsent sur son compte. »