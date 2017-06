Le Qatar expulse de sa capitale plusieurs membres du Hamas responsables d’attentats terroristes en Israel suite à des noms fournis par Israel

Le Qatar aurait donné au Hamas une liste des membres de son organisation terroriste qui doivent quitter Doha, la capitale du Qatar, selon les sources arabes.

Le Qatar est un grand partisan du Hamas. Le pays a fourni au Hamas et à Gaza des centaines de millions de dollars et a permis aux membres du Hamas de s’organiser et de travailler à Doha.

Beaucoup de noms sur la liste Qatari sont spécifiquement responsables d’attentats terroristes en Judée-Samarie et semblent avoir été fournis par Israël et auraient été obtenus auprès des prisonniers du Hamas dans les prisons israéliennes.

Le Qatar a déclaré que la décision était prise en raison de pressions extérieures et a regretté qu’il soit forcé de prendre cette mesure. Il est possible que la pression provient des États-Unis et de l’Arabie saoudite, selon Channel 10.

Le leader terroriste du Hamas, Khaled Mashaal, chef du bureau politique du Hamas, vit encore au Qatar.

On ignore s’il lui a été ordonné aussi de partir.

Khaled Mashaal a un capital d’une valeur nette estimée à 2,6 milliards de dollars , détenue dans les banques qatari et égyptiennes , de sorte qu’il ne sera probablement pas invité à partir rapidement.

