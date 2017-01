Puissante attaque alléguée à Israel sur l’aéroport de Damas cette nuit

Cette nuit, vers minuit, l’aéroport d’al Mazzeh se trouvant à l’ouest de Damas a été la cible de plusieurs missiles.

Cette cible est proche du palais de Bashar al Assad. Selon des habitants de Damas, il y avait de grandes colonne de flammes et de fumée visible de tous les quartiers de la capitale syrienne. De plus, des dizaines d’ambulances ont été vue faisant route vers l’aéroport.

Selon les médias iraniens, mais aussi Français comme le Monde, l’attaque a causé de nombreux morts et blessés. La télévision étatique syrienne, et l’agence de presse du régime, Sana ont aussi confirmé ces informations.

Selon l’armée de Assad :

« Un aéroport majeur a été frappé par des salves israéliennes, tirées depuis le secteur du lac de Tibériade dans le nord d’Israël ».

Et selon Sana, les tirs ont été effectués du Golan, et plus précisément du mont Avital, près des kibboutzim de Mérom Golan et d’Ein Zivan.

Cet aéroport est une cible stratégique car en effet, il y a dans ce même lieu de nombreuses activités de l’aviation civile pour Bashar al Assad mais aussi d’importantes structures militaires :

– Une base principale de la « Garde Républicaine »

– Le Q.G du renseignement de l’Armée de l’air syrienne

– Une vaste prison équipée d’un centre de torture

– Des entrepôts souterrains censés abriter les armes les plus modernes du régime ( mais aussi l’Iran,et le Hezbollah )

Assad et son armée ont menacé de « représailles suite à cette attaque flagrante ».Cette opération est l’une des plus puissantes sur la capitale syrienne.

En Israël, tout est calme dans la région du Golan et la zone est protégée par les moyens les plus avancés de défense contre les avions et les missiles.

En cas de réplique de la Syrie, le Hezbollah et des Pasdaran iraniens pourraient profiter de la situation pour attaquer Israel mais cette dernière hypothèse ne semble pas réalisable vu de nombreux critères météorologique, militaires et stratégiques.

L’Armée israélienne n’a fait aucun commentaire.

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

Promotion de plus de 40 % sur les produits cosmétiques de la Mer Morte sur IsraelChrono.com Cliquez ICI pour commander