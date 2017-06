Publication du nom du directeur de l’ agence de publicité de Jérusalem qui a violé plusieurs de ses employées : 7 autres femmes ont porté plainte

Dix femmes ont déposé une plainte à la police contre le directeur d’une agence de publicité à Jérusalem du nom de Matityahu Ben-David, l’accusant de harcèlement sexuel et le viol. Ben-David a été arrêté il y a environ deux semaines, suite à trois plaintes et sept autres victimes sont intervenues après l’arrestation de la police.

Le bureau du procureur a annoncé que récemment son arrestation, et le tribunal a prolongé le mandat d’arrêt de nouveau.

Ben-David a montré des signes exagérés d’attention et de soins à certaines de ses employées dont la majorité sont des femmes orthodoxes, puis il devenait grossier et commencé à les molester ouvertement et les entraînait dans les toilettes ou toute autre pièce où elles ont été violées.

Le suspect Matityahu ben David, est âgé de 30 ans, il aurait utilisé son cousin pour trouver les femmes et futures victime pour travailler dans son bureau de directeur. Puis il leur donnait une attention particulière les laissant penser qu’elles étaient des filles plus « aimées » que les autres . Il a été accusé de fait graves, crimes sexuels, y compris la sodomie et le viol.

CAMPAGNE POUR SAUVER LE SITE

La nouvelle législation européenne ne nous permet plus aujourd'hui de financer correctement le site. Sans votre aide, le site fermera prochainement. Une participation de 5 €/mois serait la bienvenue !Malgré tous nos efforts, c'est la dernière solution pour vous donner une information quotidienne.

VIA PAYPAL (Sécurisé): ICI