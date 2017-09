PROVOCATION | Les néo-nazis envisagent de marcher près de la synagogue suédoise le jour de Yom Kippour

Les Juifs de la ville suédoise de Göteborg se préparent à une marche néo-nazie qui doit passer près de la principale synagogue de la ville le jour de Yom Kippour.

Les dirigeants de la communauté ont déclaré qu’ils allaient faire appel d’une décision de la police la semaine dernière qui permettrait au Mouvement de résistance nordique de marcher lors de la foire du livre de Göteborg, lorsque quelque 100 000 personnes se réuniront dans la ville pour le plus grand festival littéraire en Scandinavie.

La police avait refusé la demande initiale du groupe d’extrême droite de marcher sur les rues principales de Göteborg, qui est la deuxième plus grande ville de Suède et située sur la côte ouest du pays. L’itinéraire alternatif par la police éloignerait les manifestants qu’à 200 mètres de la synagogue de Göteborg lors du jour le plus saint du judaïsme, cette année tombant le 30 septembre.

Les membres de la communauté juive, qui sont généralement sous une forte sécurité, s’inquiètent du harcèlement et des menaces physiques des manifestants, a déclaré Allan Stutzinsky, président de la communauté juive de Gothenburg. Les personnes affiliées au Mouvement de la Résistance nordique étaient responsables des menaces antisémites qui ont entraîné le coffrage en avril du centre communautaire juif d’Umea, une ville du nord-est de la Suède, selon Stutzinsky. Un centre communautaire qui fait partie du complexe de la synagogue de Göteborg.

« La menace contre nous est toujours grande, et elle devient encore plus grande lorsqu’elles marchent », a déclaré Stutzinsky , ajoutant que les manifestants de gauche pourraient aussi constituer une menace pour les juifs.

Les Juifs suédois sont confrontés à l’antisémitisme à la fois de l’extrême droite nationaliste aussi bien que de l’extrême gauche, dont la forte critique d’Israël se transforme en antisémitisme.

Stutzinsky a noté que les survivants de la Shoah et leurs descendants étaient membres de la communauté juive de Göteborg.

« Presque tous nos membres ont une sorte de lien avec la Shoah « , a-t-il déclaré. « Il est évident qu’il est inquiétant pour eux de les voir, et peut-être des les entendre, car les nazis vont protesté près de la synagogue, quand tout le monde sera là au service Yom Kippour ».

La communauté ne s’oppose pas au droit du groupe à marcher, at-il dit, mais à l’emplacement et au calendrier de l’événement.

Le chef de la police de Göteborg, Erik Nord, a déclaré que tous ceux qui voulaient marcher avaient le droit de le faire, mais que toute personne engagée dans une incitation serait détenue, selon SVT, le télédiffuseur national de la Suède.

La Ligue anti-diffamation a exhorté la Suède à «veiller à ce que la route de la marche néo-nazie soit loin de la synagogue».

« En tant que défenseurs ardents de la liberté d’expression – même un discours haineux – nous ne demanderions pas que la marche néo-nazie soit interdite. Nous vous implorons cependant de veiller à ce que la communauté juive de Göteborg se sente en sécurité et puisse prospérer. » selon le directeur national d’ADL, Jonathan Greenblatt, qui a écrit au Premier ministre Stefan Lofven dans une lettre publiée par un juif de la communauté de Stockholm.

Pendant ce temps, Stutzinsky a déclaré que la marche prévue ne représentait pas un incident isolé.

« On aurait cru que la Seconde Guerre mondiale était une vaccination efficace contre l’antisémitisme. Mais cela n’a pas duré si longtemps, maintenant c’est de nouveau », at-il dit.

« Nous avons un antisémitisme ici encore comme dans les années 1930. Nous pensons que l’Europe avait appris sa leçon, mais ce n’est apparemment pas le cas. »

