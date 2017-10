PROVOCATION | Le Hamas de plus en plus légitimé se rend à Téheran et annonce qu’il s’armera avec l’Iran

Les dirigeants de l’organisation terroriste du Hamas ont eu une série de réunions avec de hauts responsables iraniens concernant l’accord de réconciliation entre le Hamas et le Fatah. Un haut responsable du Hamas a annoncé :

‘Nous voulons renforcer la coopération avec l’Iran pour nous assurer d’une aide financière continue’.

La délégation des hauts responsables du Hamas Yihya Sanwar est arrivée vendredi à Damas pour une rencontre de deux semaines avec le chef des services secrets égyptiens mais aussi à Téhéran pour une série de réunions avec de hauts responsables iraniens sur l’accord de réconciliation entre le Fatah et le Hamas.

Selon le chef adjoint du bureau politique du Hamas, cette visite est la réponse à la demande des États-Unis et Israël que le Hamas rompre les liens avec l’Iran et se désarme de suite après l’accord de réconciliation. Selon Al-Arouri, qui dirige la délégation, le processus de réconciliation interne des Palestiniens n’affectera pas du tout l’aile militaire du Hamas.

Le chef du Hamas à Gaza,a déclaré sur les médias ce week-end aux Palestiniens dans la bande de Gaza que les relations entre le Hamas et l’Iran se sont considérablement améliorées ces derniers mois. « Nous avons parcouru un long chemin dans l’amélioration de nos relations stratégiques avec Teheran» et le Hamas n’a pas rompu ses liens avec la République islamique.

Selon l’annonce de l’organisation, la visite prendra plusieurs jours pour informer les Iraniens sur les détails de l’accord de réconciliation signé au Caire il y a deux semaines et sur les développements dans l’arène palestinienne et régionale.

L’agence de presse AFP a cité un haut responsable du Hamas disant que l’organisation cherchait à renforcer la coopération avec l’Iran et à assurer la poursuite de l’assistance financière et logistique de l’Iran à l’organisation. Ce n’est pas la première visite de hauts responsables du Hamas à Téhéran. Au cours des derniers mois, une délégation de l’organisation s’est rendue dans la capitale iranienne pour célébrer l’investiture du président Hassan Rowhani.

Le Hamas ne voit pas une contradiction dans l’amélioration des relations avec l’Iran et le Hezbollah d’une part, et la réconciliation avec l’Autorité palestinienne de l’autre. « Le Hamas est une résistance populaire, et il est naturel d’ouvrir des connexions avec les pays arabes et islamiques qui croient en la justice de la lutte palestinienne », a déclaré Shannon.