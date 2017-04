Propos antisémites contre l’acteur Gilles Lelouche et la communauté Juive sur le compte Facebook de Gilbert Collard

Gilles Lellouche, frère de l’acteur Philippe Lellouche, est un acteur, réalisateur et scénariste français né le 5 juillet 1972 à Caen. Son nom a une consonance juive mais il ne serait pas juif, et pourtant sa réaction contre le parti de la France Debout a entraîné des propos antisémites sur le compte Facebook d’un membre politique du Front National, Gilbert Collard.

Gilles Lelouche s’est exprimé suite à l’alliance de deux partis d’extrême droite en France avec des mots qui n’étaient pas politiquement correct, soit, mais qui restent quand même, dans la catégorie de la liberté d’expression face à un parti qui n’a jamais caché son antisémitisme avec des propos bien plus intolérables concernant la Shoah comme l’a fait le nouveau Président du Front National qui a nié l’utilisation du gaz dans les camps d’extermination.

Suite à ces propos , le président par intérim du Front national (FN) Jean-François Jalkh a été remplacé vendredi par Steeve Briois, maire d’Hénin-Beaumont.

Pour rappel, Marine Le Pen a annoncé qu’elle nommerait Dupont Aignan en tant que premier ministre afin de rallier ses votants à son parti lors du second tour. Une manipulation de l’électorat français sans limite.

Suite au Tweet, de l’acteur, l’avocat Collard, au Front National a affirmé que sa réaction venait de la « haine » et pourtant la haine était bien plus présente sur sa Page Facebook contre la communauté juive.

En effet son post a entraîné des commentaires antisémites et antisionistes comme » c’est des fils de juif » ( voir capture plus bas) que l’avocat n’a pas modéré ou intervenu pour stopper toutes ces insinuations disant que les Juifs sont ceux qui dirigent le monde avec leur argent :

C’est ensuite Nicolas Dupont-Aignan qui a décidé de porter plainte contre Gilles Lellouche, qui n’a pas aimé les insultes de ces artistes qui « se comportent comme des racailles » selon ses mots. En effet sa plainte se dirige aussi contre Benjamin Biolay et Matthieu Kassovitz .

Dans un tweet (effacé depuis), Gilles Lellouche a simplement commenté un « Espèce de grosse merde ». Mathieu Kassovitz n’y est pas non plus allé avec le dos de la cuillère: « Espèce de trou du cul ».

Enfin, Benjamin Biolay y est aussi allé de sa plume pour s’exprimer sur le sujet dans un post Instagram, également effacé depuis. « A tes risques et périls petite teupu. Tu vas le payer cher #toutsauflefn ».

Le « courage » de Dupont Aygnant et assez limité , car il ne s’est pas insurgé contre les hommes politique de droite qui l’ont très vivement critiqué, comme Dominique Bussereau qui l’avait pourtant qualifié de « collabo » et de « pétainiste »…:)

En effet, la réaction de Lelouche a montré ce soir le vrai visage de ceux qui votent pour ces partis d’extrême droite. Même si Marine le Pen a annoncé que son parti n’est pas antisémite, les propos de ceux qui la soutiennent sont pourtant des plus gravissimes, comme le cas de ce soir avec 1,1 K commentaires et 504 partages du post de Gilbert Collard.