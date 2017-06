Le projet portuaire de Gaza sur l’île artificielle est suspendu suite à l’opposition du ministre de la Défense Liberman

Lors de la réunion du cabinet de ce dimanche, les ministres ont discuté d’un plan promu par le ministre des Transports et des Investissements, Yisrael Katz, pour construire une île artificielle au large de la bande de Gaza, avec un port de plaisance et des installations d’électricité et d’eau pour servir les habitants de Gaza.

Trois hauts fonctionnaires ont informé les détails de la réunion à Ha’aretz et beaucoup de ministres ont exprimé leur soutien à l’initiative de Katz, mais le programme a été mis de côté en raison de l’opposition du ministre de la Défense, Avigdor Liberman.

Selon Katz, l’île sera financée par des dons internationaux d’environ 5 milliards de dollars et sera reliée à la bande de Gaza par un pont fortement sécurisé.

« Les membres du ministère des Affaires étrangères pourraient faire le tour du monde et montrer une initiative israélienne positive pour aider l’endroit le plus difficile de la région », a déclaré Katz.

Les hauts fonctionnaires ont déclaré à Ha’aretz que, lors de la réunion, le ministre de l’Education, Naftali Bennett, le ministre de la Justice Ayelet Shaked (Habayit Hayehudi), le ministre de l’Énergie Yuval Steinitz (Likoud), le ministre des Finances Moshe Kahlon et le ministre du Logement Yoav Galant (Kulanu) Katz étaient pour cette initiative.

Mais le ministre de la Défense, Avigdor Liberman, s’est opposé au plan pour des raisons de sécurité, car il ne pense pas que sera empêché la contrebande d’armes à Gaza sur l’île , même avec une sécurité renforcée. Liberman a également noté que la stratégie d’Israël à Gaza devait conditionner la réhabilitation de la région mais surtout le désarmement complet.

Le ministre Katz a déclaré que le chef d’état-major, Gadi Eizenkot et l’ensemble de l’appareil de sécurité, soutenait son initiative dans cette île artificielle à Gaza. « Quand un homme d’État prend des décisions, parfois, il étend les limites à la sécurité mais l’établissement de défense lui-même le soutient et sait comment le sécuriser, alors pourquoi ne pas donner à deux millions de Palestiniens une impulsion humanitaire, économique et de transport qui pourrait entraîner des changements majeurs? « dit Katz.

Katz a noté que la construction de l’île artificielle compléterais le désengagement d’Israël de Gaza, qui a commencé par le retrait des FDI et quelque 8 000 juifs de la bande en 2005. L’île du port éliminerait finalement la responsabilité d’Israël de la situation et pourrait empêcher une nouvelle intervention militaire. « C’est une solution qui permettra des changements économiques importants », a déclaré Katz, ajoutant: « Lorsque l’économie s’améliore, de bonnes choses se produisent généralement, ce qui pourrait normaliser la situation à Gaza ».

« Si mon initiative est acceptée, elle aura une chance importante d’empêcher une autre guerre », a déclaré Katz, expliquant que « cela ne changera pas l’idéologie meurtrière du Hamas, il n’y a pas non plus un accord avec le Hamas. C’est une tentative de séparer le problème de sécurité à Gaza de la condition des civils là-bas, qui ne sont pas ceux qui déterminent la politique. Nous avons l’occasion de changer la situation de manière sûre. »

Le seul point dont Katz n’a pas parlé : ce sont les palestiniens de Gaza qui ont choisit d’être dirigés par le Hamas.

Livraison internationnale et gratuite à partir de 5 kg CONTACT : sud.israel@yahoo.fr