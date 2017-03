Le projet israélien Nanopack reçoit un prix de 7,7 millions d’euros par l’Union européenne

Ce projet, qui a pris trois ans pour se développer, vise à démontrer des solutions d’emballage antimicrobien pour les denrées périssables afin de réduire le gaspillage alimentaire causée par la détérioration précoce et contribue ainsi à sauver l’argent investi.

L’Union européenne a récemment versé 7,7 M € pour ce projet international Nanopack, dirigé par Technion, l’Institut de technologie d’ Israël, qui a développé une solution pour prolonger la durée de conservation des aliments.

Nanopack est financé au titre d’HORIZON 2020 , un Programme-cadre pour la recherche et l’ innovation. Selon le Dr Ester Segal, professeur et coordinateur Nanopack partenaire du Technion à Haïfa, Nanopack travaille pour introduire des solutions d’emballage antimicrobiens basés sur la nanotechnologie et promouvoir la sécurité alimentaire.

Ce projet israélien va améliorer la sécurité alimentaire des consommateurs par une inhibition significative de la croissance des microbes nés dans les aliments et à son tour prévenir les foyers dans les aliments et les maladies d’origine et la détérioration précoce.

Par la suite, ce produit va aider à réduire les 1,3 millions de tonnes de nourriture gaspillée chaque année, causant des pertes économiques importantes et des dommages importants aux ressources naturelles dans le monde, selon les professionnels du Technion.

« Nous avons l’ intention de présenter une meilleure performance dans les produits, les rendre plus sûrs et plus intelligents, ce qui va positionner l’ Europe comme un chef de file dans les aliments emballés avec la technologie nano antimicrobien et intelligente, ce qui augmente la compétitivité et la croissance , « explique le Dr Segal.

Les films de polymères actifs, développés par Nanopack présentent des propriétés antimicrobiennes avec un large spectre, insatisfait par les derniers matériaux, y compris les nanomatériaux tels que les particules d’argent utilisées aujourd’hui qui ont soulevé des préoccupations pour la santé concernant la toxicité et la résistance microbienne.

Le projet de l’ application de la puissance de la nanotechnologie, emploiera des composés à base de nanotubes halloysite Nanotubes (HNTS) comme supports fiables et sûrs, capables de libérer des polymères bioactifs .

Maximiser la sécurité :

Les HNTS dans les emballages alimentaires Nanopack libèrent lentement de petites quantités d’huiles essentielles puissantes, volatiles, naturels et approuvés par l’UE dans le vide de l’ emballage. Les huiles ont des propriétés anti – microbiennes à la fois comme anti-fongique et peuvent être adaptés pour inhiber la croissance de la plupart des micro – organismes d’ origine alimentaire.

Le consortium Nanopack se compose de 18 organisations partenaires , notamment industriels et dans la recherche par les pays suivants : la Belgique, l’ Autriche, l’ Allemagne, l’ Espagne, Israël, l’ Irlande, la Norvège, le Danemark, le Portugal, la France et les instituts des Pays – Bas.