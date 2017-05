Projet historique | Bientôt, un ascenseur et passage souterrain pour se rendre au Kottel Amaaravi !

Le gouvernement devrait approuver la semaine prochaine une proposition du ministre du Logement Yoav Galant, et Yariv Levin ministre du Tourisme et le ministre de la Construction Jackie Levy, concernant la construction d’un ascenseur afin de faciliter l’accessibilité des passages entre le quartier juif et le Mur occidental par un passage souterrain.

Ce projet d’ingénierie complexe permettra également aux personnes handicapées et personnes âgées de se rendre plus facilement et en toute sécurité sur le site juif.

50 millions de shekels seront investis dans la construction de ce projet . L’investissement est une cause d’une importance historique et profonde du quartier juif et du Mur occidental et la connexion de quartier juif nécessaire fera de ce lieu un endroit plus accessible au grand public, aux gens malades , aux personnes handicapées, en particulier, et afin d’encourager les touristes à s’y rendre.

En plus des ministres , le financement du projet sera aussi partagé par les ministres Elkin, Miri Regev, Gila Gamliel et l’Institut national d’assurance.

Dans le cadre du programme, la cage d’ascenseur d’une profondeur d’environ 33 mètres carrés, sera située sur la rue Misgav Ladach et remontera jusqu’au mur . Dans le même temps, la longueur du tunnel d’environ 65 mètres, reliant la sortie de l’ascenseur au mur et postes de contrôle de sécurité.

Photo: MRIM Tzhi Yoav Galant

Selon Gallant : « l’éthique juive commence au Mur occidental qui est le coeur du peuple juif Quand il y a ceux qui tentent de saper la pertinence du mur du peuple juif et la souveraineté israélienne, moi et mes collègues sont fiers de diriger le processus de renforcement de la présence de tous les Juifs dans ce lieu saint, y compris la population des personnes handicapées, et des personnes âgées « .

Dans ce contexte, Gallant a noté que « les yeux du peuple juif étaient dirigés vers le Mur occidental à Jérusalem depuis 2000 ans. Maintenant, Israel, non seulement déclare son appartenance au Mur occidental, et investit également de grands efforts « .

Yariv Levin, ministre du Tourisme, a déclaré que « que l’ascenseur du mur est un projet exceptionnel et important car son accessibilité au Mur occidental, et les sites sacrés et importants pour tout Israël, tous les citoyens et touristes qui veulent venir visiter ce lieu « .

» Ce projet important se joint à la dynamique du développement et des opérations menées par le ministère du Tourisme, comme le téléphérique prévu à Jérusalem, pour le rendre plus facile pour les visiteurs et pour que de nombreux touristes viennent en Israël, et l’expérience touristique est agréable « , a déclaré Levin.

Dans le cadre du projet, sera construit au niveau supérieur au-dessus du sol dont la zone d’entrée fera 335 mètres carrés. Yariv Levin

Cet étage sera construit en salle polyvalente, qui sera utilisé pour des activités et des conférences. Le projet sera mis en œuvre par la reconstruction et le développement du quartier juif du ministère de la construction et du logement, et peut également être responsable de l’entretien de l’ascenseur.

