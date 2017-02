« Le projet de constitution syrienne par les Russes, inclut la normalisation avec Israël et le renoncement du plateau du Golan « 

La semaine dernière, un projet de Constitution syrienne préparé par des experts russes a été présenté à l’opposition syrienne lors des pourparlers d’Astana. Le chef de la délégation russe Alexandre Lavrentiev a souligné que la Russie avait présenté le projet uniquement dans le but d’accélérer le processus.

Selon la copie du projet de la Constitution syrienne proposée par la Russie :

» Selon le préambule, le peuple de Syrie annonce son intention de garantir la sécurité, l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’État, de vivre en paix et en amitié avec les autres peuples, de bâtir une société civile et de garantir une vie décente sur la base d’un ordre économique et social équitable. »

Selon le document, la Syrie pourrait adopter le projet de Constitution à l’issue d’un référendum national.

Selon le journal libanais Al-Hayat , le projet de Constitution syrienne proposé par la Russie, inclut aussi une normalisation avec Israël avec comme conditions :

– Un engagement à ne pas faire la guerre

– Le processus de retour des hauteurs du Golan

– La volonté de changer la frontière internationale avec un référendum

– L’approbation de la Constitution sous réserve du consentement du régime Assad et l’opposition.

Aujourd’hui, le plus petit pays du Moyen Orient, Israel, se retrouve coincé par des grands pays et des puissances, qui comme la France et la Russie essaient de gratter des régions d’Israël, pour leur intérêts personnels, que ce soit en Judée Samarie, à Jérusalem, et sur le plateau du Golan.