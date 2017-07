Progrès dans les négociations avec le Hamas pour le retour des corps des deux soldats de Tsahal tués à Gaza en 2014

Un journal libanais Alhbar a annoncé aujourd’hui, des progrès dans les négociations entre Israël et le Hamas pour le retour des corps des soldats, Oron Shaul ZAL et Hadar Goldin ZAL tués par l’organisation terroriste du Hamas en 2014 lors de l’opération Tsouk Etan.

La seconde nouvelle concernerait des informations supplémentaires fournies par le Hamas sur les deux corps mais aussi le jeune juif Ethiopien Mengistu et un arabe bédouin qui se sont rendus à Gaza et ne sont pas revenus depuis. Un autre, du nom Hisham al-Sayed a aussi franchi la clôture vers Gaza.

Le Hamas demande en échange d’informations, la libération de tous les terroristes qui avaient été libérés lors de l’accord Shalit, et qui ont été ré-emprisonnés par Israël suite à de nouvelles activités terroristes mettant en péril l’Etat d’Israël.

La deuxième partie de l’accord porterait sur le retour des corps des israéliens détenus par le Hamas, mais il reste à en déterminer le prix.

Selon des sources du Hamas, la première partie devrait avoir lieu au cours des trois prochains mois lors d’un travail de médiation entre la Russie, l’Egypte et l’envoyé de l’ONU, au Moyen-Orient, Nikolai Mladenov.

Les parents de Oron Shaul et Hadar Goldin ont réagi ce soir (samedi) sur les rapports concernant un accord entre Israël et le Hamas en cours d’élaboration en ce qui concerne les organismes et les citoyens vivant dans les mains du Hamas dans la bande de Gaza. Selon un membre de la famille de Shaoul, « Des informations ont été exposées par les médias mais nous ne savons pas du tout si ces informations sont correctes. »

Les familles des soldats ont ajouté que les prochaines semaines marqueront trois années depuis l’opération Tsouk Etan : » l’opération ne s’est jamais terminée pour nous et nos vies sont devenues un enfer. Nous lançons un appel au Premier ministre de ne pas abandonner le sergent Oron Shaoul, un combattant de l’unité Golani, capturé par le Hamas. »

Selon des sources palestiniennes (Fatah), il n y a aucune date fixée dans l’avenir pour de nouveaux pourparlers entre Israël et le Hamas dans ces négociations selon Channel 2.

« La réunion des négociations qui a pris fin vendredi au Caire s’est terminée sans accord et certaines sources ont indiqué qu’aucune autre date a été fixée ».

Israël n’a pas répondu aux rapports.

