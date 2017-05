Programme | Le Rabbi Boyaner illuminera le premier feu de Lag B’Omer à partir de 1h15 ce dimanche matin

Il y a un peu moins de 200 ans, le Rabbi Ruzhyner Israël Friedman a acheté pour lui-même et pour ses générations d’héritiers le droit d’allumer le premier feu de Lag B’Omer sur le toit de la tombe du Rabbi Shimon Bar Yochai (Rashbi) sur le mont Méron.

Au cours des dernières décennies, le Rabbi Boyaner s’est engagé à remplir ce saint rite. Il convient de noter, en faisant l’éloge de Boyaner, qu’ils se tiennent éloignés de la politique toute l’année, et la seule fois où leur nom surgit est dans le contexte d’une mitsva.

Le début tardif est, bien sûr, une tentative de permettre aux centaines de milliers de Juifs désireux de célébrer les festivités sur le Mont Méron après la fin du Shabat et y arriver à temps.

Nous avons fait les calculs, et un Juif vivant à Eilat, le point le plus au sud d’Israël, qui souhaite arriver à Méron à l’heure partirait à 20h05 (quelques minutes après la havdala, en voiture) et arrivant vers 1:20 , en supposant qu’il ne s’arrête pas pour mettre l’essence et conduit à une vitesse légale.

De même, samedi soir, une contingence de 5 000 policiers et soldats de Tsahal serviront toutes les artères de circulation menant à Méron, et placeront une sécurité tout autour du site lui-même.



Le groupe Rashbi Hospitality (Hachnasat Orchim Rasshbi), qui a accueilli des juifs pour Lag B’Omer depuis 50 ans, servira plus de 6 000 repas au Juifs venus pour Shabbat sur ce lieu magique. Puis, lorsque les festivités débuteront, le groupe de charité, avec 300 bénévoles dans des tentes géantes et climatisées, répondre aux besoins de la myriade de visiteurs.

L’année dernière, environ 100 000 personnes ont été soignées et ont dîné dans ces tentes. Cette année, on attend encore plus, et un petit-déjeuner géant et riche est prévu pour le matin, suivi des repas servis tout au long de la journée, plus des boissons froides et chaudes.

Selon le rabbin Eliezer Carlebach, directeur de Rashbai Hospitality, le groupe a loué 12 installations de refroidissement géantes pour stocker 80 000 oeufs, 60 000 boutikas, 20 tonnes de légumes, 200 000 litres de boissons, 80 000 schnitzels, 50 000 rouleaux et 20 000 sacs à lait chocolat.

Selon le rabbin Carlebach, il est bien connu que quiconque contribue aux festivités de Rashbi connaît des récompenses miraculeuses.

Préparez-vous pour l’un des jours les plus heureux du calendrier hassidique et, par ailleurs, si vous manquez le foyer d’ouverture appartenant à Boyaner, vous pouvez encore arriver au dernier feu de joie traditionnel, dimanche à 19 heures, appartenant à la dynastie des Toldot Aharon.

Hag Sameah.