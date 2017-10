Ce professeur israélien a averti en 2014, qu’une attaque de grande envergure menaçait la ville de Las Vegas !

L’attaque à Las Vegas qui a tué 59 personnes ne fut pas une surprise pour le Professeur Avi Rivkind, directeur de l’unité de traumatisme à Hadassah, qui a assisté à une conférence dans la ville. ‘Même les terroristes qui ont détourné les avions aux Twin Towers se sont rencontrés ici (à Las Vegas)’.

‘Avec toutes sortes de personnes venues du monde entier, je pense qu’un grand événement à Las Vegas est une question de temps. ‘ C’est ce que le Professeur Avi Rivkind, directeur de l’unité de traumatisme de l’Hôpital universitaire de Hadassah à Jérusalem, a déclaré lors d’une interview qu’il a donnée à Las Vegas Now pendant l’opération Tsouk Eitan en 2014.

Revkind, qui a été identifié comme l’un des plus grands spécialistes du traumatisme au monde, a participé à une conférence à Las Vegas. Dans la catastrophe des Twin Towers de 2001, ils se sont rencontrés dans la ville. ‘Je ne veux pas donner aux gens des idées, mais ils doivent être prêts’, a déclaré le directeur du département des traumatismes. ‘Les chercheurs ont également trouvé une bande de cellule dormante d’Al-Qaïda dans le désert de Las Vegas’.

Pendant ce temps, dans les hôpitaux de Las Vegas, des centaines de personnes ont été traitées suite au massacre qui a tué au moins 59 personnes et plus de 600 personnes blessées. Certains blessés sont arrivés aux centres d’urgence dans les ambulances et dans les voitures particulières. Les équipes médicales, y compris les médecins, les infirmières et les infirmières, ont été appelées aux hôpitaux pour renforcer et répondre au nombre sans précédent de blessés, dont certains se trouvent également dans les couloirs.

À l’hôpital du sud du Nevada, 104 personnes ont été blessées, quatre d’entre elles sont mortes et 12 sont dans un état critique. Des centaines d’autres ont été hospitalisés avec des blessures par balle. ‘Nous n’avons jamais rien vu de pareil’, ont-ils déclaré dans les hôpitaux. ‘Nous sommes prêts à donner aux blessés le traitement nécessaire, mais le fardeau provoque le chaos’.

Le gouverneur du Nevada, Brian Shandoval a fait fasse à cette catastrophe médicale en raison de la lourde charge dans les hôpitaux de la région de Nevada.: ‘L’attaque a causé un état d’urgence dans tous les centres médicaux de la région’, a déclaré le gouverneur, qui a appelé toute personne qui pourrait aider à fournir une réponse médicale. ‘Nous recevons des médecins de la Floride, de l’Utah, de l’Ohio et de la Californie, qui se sont tous disposés à venir nous aider’, a déclaré un porte-parole de l’Association des hôpitaux du Nevada.

L’auteur du massacre, Steven Paddock, du Nevada, âgé de 64 ans, a tiré avec des armes automatiques du 32ème étage de l’hôtel au public au festival du pays. Pendant quelques minutes, il a tué des douzaines et blessé des centaines de gens. Le motif du massacre n’est toujours pas clair. Il y avait au moins dix fusils trouvés dans la chambre de Paddock, mais aucun élément n’a été trouvé pour indiquer la cause du meurtre en masse. Une revendication de Daesh a suivi mais les enquêteurs ne la prennent pas au sérieux.