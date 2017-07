Les producteurs de télévision israéliens sont parmi les principaux fabricants d’idées au monde

Il y a six ans, la station de télévision par satellite israélienne Yes a proposé une série sur la poursuite d’un cerveau terroriste du Hamas. Une grande partie des films seraient en langue arabe, avec peu de musique pour un public hébreu, et de nombreux Israéliens déjà engourdis au conflit palestinien.

‘Qui allait regarder une série télévisée axée sur ça ?’ demande Dganit Atias-Gigi, qui supervise les séries pour le réseau.

Pourtant, elle a trouvé les personnages – palestiniens et israéliens – richement texturés, et pas seulement des caricatures. Atias-Gigi a approuvé la série, Fauda (qui veut dire ‘chaos’ en arabe), et la série est devenue l’une des plus réussie de Yes. En décembre, la série a été reprise par Netflix Inc., qui en fait l’éloge. ‘Quand j’ai vu comment les deux côtés ont répondu, ma réaction était ‘Wow ‘, dit Atias-Gigi.

Au cours des dernières années, des réseaux à travers le monde ont amassé des dizaines de séries originaires d’Israël-Homeland, ce qui représente pour le pays, plus de 8 millions parmi les meilleurs producteurs mondiaux de spectacles. ‘Israël est le meilleur’, dit Walter Iuzzolino, qui dirige un service de diffusion britannique de spectacles étrangers appelé Walter Presents.

‘Leurs choses sont émotionnellement poignantes, tridimensionnelles, et jamais ennuyeuses’.

À bien des égards, la réputation d’Israël en tant que nation de démarrage high-tech (pensez à Check Point, Waze et Mobileye) rejoint aussi la télévision. Comme les entreprises de technologie israéliennes, les producteurs comme Yes, Keshet et Hot doivent aller au-delà de leur petit marché domestique pour gagner de l’argent.

Ils ont donc adopté plusieurs de ces mêmes techniques à faible budget et ont fait appel à des cultures d’immigrants d’origine israélienne et riches en idées.

Keshet, la plus grande maison de production d’Israël, a ouvert ses bureaux à Los Angeles, à Londres, à Hong Kong et à Mexico pour vendre des spectacles, aider à créer des adaptations étrangères et, récemment, produire des émissions originales à l’étranger. Deux coproductions américaines de Keshet viennent d’être récupérées : The Brave on NBC, des agents d’opérations spéciales secrets des États-Unis et Wisdom of the Crowd sur CBS, sur le créateur d’un site Web de crowdsourcing qui l’utilise pour résoudre le meurtre de sa fille.

‘Hollywood voit de plus en plus en Israël un grand laboratoire’, explique Hagai Levi, qui a créé In Treatment for Israel’s Hot et The Affair pour Showtime. Il travaille actuellement sur une coproduction entre Keshet et HBO intitulée Flesh of Our Flesh, au sujet de l’été 2014, lorsque des jeunes juifs ont été enlevés et assassinés et Israël a débuté une guerre à Gaza.(Tsouk Etan)

L’intérêt de HBO pour la série de Levi montre des événements intensément locaux, tirés en hébreu et en arabe qui met en évidence la faim mondiale croissante pour de nouveaux types de divertissement. Cela a stimulé la création de programmes dont peu ont cru pouvoir trouver un public soit en Israël, soit à l’étranger. ‘La télévision a soudainement commencé à faire face à l’identité israélienne en partie à cause de ce marché à l’étranger’, explique Moti Gigi, professeur de communication au Sapir College dans le sud d’Israël.

La tendance s’inscrit dans le modèle économique en évolution pour la télévision. Là où il y avait une poignée de réseaux avec des machines à sous limitées et des spectacles sécurisés sponsorisés par les annonceurs, aujourd’hui, comme Netflix, Amazon.com et Hulu, c’est un modèle très différent pour gagner de l’argent. ‘Vous n’avez plus besoin de 10 millions de personnes pour que ce soit un succès’, a déclaré Peter Traugott, président de la programmation scénarisée chez Keshet Studios à Los Angeles.

Il y a vingt ans, les réseaux n’étaient guère ouverts aux styles non britanniques, et encore moins à quelqu’un qui ne parle pas anglais. La romance américaine avec la télévision israélienne a commencé il y a douze ans avec In Treatment. Rick Rosen, responsable de la télévision pour William Morris Endeavor, a reçu un appel de Levi au sujet de la série, sur un psychanalyste israélien traitant des patients qui a laissé tomber des bombes sur Gaza et une boulimique coquette intéressée davantage par le lit de son thérapeute que son canapé.

Les problèmes étaient universels, dit Rosen, et les personnages convaincants. Le spectacle a été adapté pour l’écran américain – Gabriel Byrne qui a joué le thérapeute.

Quelques années plus tard, Rosen a rencontré Avi Nir, chef de la direction de Keshet. ‘Il a élevé Gilad Shalit’, se souvient Rosen, se référant à un soldat israélien détenu en captivité par le Hamas pendant cinq ans. ‘Pourquoi l’ont-ils laissé partir ? Et si quelqu’un comme lui était complice ? Travailler pour l’ennemi ? ‘C’était la genèse d’un spectacle appelé Prisoners of War. Rosen a pensé que le concept pourrait fonctionner aux États-Unis, et le résultat était Homeland.

Homeland, parle d’une unité d’infiltration israélienne dans la « Cisjordanie occupée » qui poursuit un leader du Hamas, et ont cru l’avoir tué. Les commandos sont représentés comme imparfaitement imparfaits, avec une profonde connaissance et une affection pour l’arabe et l’islam. Les créateurs de l’émission, Avi Issacharoff et Lior Raz, ont basé le spectacle sur leurs expériences dans une unité de Tsahal. Leur capacité à parler l’arabe et leur connaissance de la société palestinienne ont contribué à donner l’authenticité de la série et à gagner les fans en Israël, en Judée Samarie et ailleurs au Moyen-Orient.