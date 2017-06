Le producteur Pablo Weschler : « Hitler ne s’est jamais suicidé dans ce bunker »

Le producteur Pablo Weschler fait un film sur l’hypothèse selon laquelle Hitler a vécu quatorze ans en Argentine.

Dans une interview, il a parlé de son projet à un journal local espagnol.

– Quel est votre projet de documentaire ?

Le documentaire est filmé avec le producteur de Tel Aviv « Highlight Films » depuis 2005. Jusqu’à présent, tous les films ont été réalisés en Argentine et en Israël, et cette question est forte, extrêmement complexe. Nous avons passé plus de six décennies et manquons de beaucoup d’ informations, il y a beaucoup de « trous noirs », de nombreux témoins sont morts et il n’est pas facile d’obtenir la véritable information sur les événements. Notre film documentaire est basé sur le livre « Hitler s’est échappé » de l’écrivain italien, Patrick Burnside.

Cet écrivain a fait l’étude la plus sérieuse sur le sujet du nazisme en Argentine, pendant des années qui ont suivi la deuxième guerre mondiale, et à partir du début de siècle avec l’arrivée du capitaine Whilelm Canaris en Amérique du Sud.

– Comment le projet progresse ?

Peu à peu, nous continuons de recevoir plus de données et d’informations sur les personnes qui contribuent à cette recherche, nous avons également des sources en Europe, et nous avons l’intention de filmer à nouveau en Octobre à Berlin et en Argentine.

Dés que nous aurons terminé le tournage, nous pourrons commencer à éditer des matériaux que nous avons actuellement. Plus de onze heures de matériaux qui sont extrêmement intéressants et inédits. J’espère que d’ici la mi-année 2017, le documentaire sera prêt à être vendu aux chaînes de télévision internationales. Il est difficile d’avancer, car la question du financement est très compliquée, nous investissons de l’argent dans ce projet depuis plus de 12 ans. Mais il vaut la peine, ce sujet m’attire complètement.

– Quel est le film ?

Il explique pourquoi l’Argentine a été choisie par les Allemands comme l’offre de terrains et le lieu comme une future colonie en Amérique du Sud, comment cette plate-forme allemande a rassemblé des capitaux étrangers dans les années 1900, de la part des intérêts allemands. Le rôle de Eva Duarte dans ce méga plan politique lors de l’arrivée des sous-marins et des navires aux côtes de la Patagonie, et enfin en Argentine à cette époque, sont les conditions optimales réunies pour faire de l’Argentine un excellent allié de l’Allemagne nazie et le point final sud de l’Argentine devenant le refuge de Adolph Hitler à partir de Juillet 1945 à la mi-1959, selon le récit d’un témoin qui a vu Hitler dans la province de Rio Noir.

– Que savez-vous à propos de la relation du président Juan Perón avec le nazisme ?

Il est clair que Peron a agi et contribué à l’arrivée de milliers de nazis sur la terre de l’Argentine. Il est difficile d’avoir une estimation. Le «chemin de rats» a commencé en Italie et en Espagne et a pris fin dans les ports argentins et des plages. Vous ne pouvez pas élaborer un tel plan d’évacuation en Europe sans l’autorisation du gouvernement argentin. Il est connu que Peron a rencontré Mengele, on le voit sur une photo avec Eichmann lors d’ une réunion des 50 ans à Buenos Aires… comme je l’ai dit plus tôt, nous avons plusieurs sources d’information et vous savez ce qui nous manque ? Les informations du côté des argentins. Pas d’archives nationales.

Je suis sûr qu’il y a des faits importants sur ce moment-là, mon analyse est claire, au fil des ans tous les gouvernements péronistes ne voulaient pas parler de la question de Peron et des nazis, car c’est une grande tache sur l’image historique de chef de file. L’intérêt de ces gouvernements était de couvrir la question et ne pas permettre l’ ouverture du fichier national qui contient des informations sur l’idolâtrie très engagée de Peron.

Il est temps de dire la vérité. Je demande au président Mauricio Macri l’ouverture du fichier national ! La partie du dossier américain du FBI a ouvert ses portes en 1997, et grâce à eux, Burnside et plusieurs historiens ont publié leurs œuvres. Il y a quelques mois le pape Francis a abordé la question et peut être bientôt les Archives du Vatican seront présentées en public.

– Avez-vous des conclusions après ces nombreuses années de recherche ?

Je crois personnellement qu’ Hitler n’a pas commis de suicide dans le bunker à Berlin. L’évasion a été très bien planifiée, et en 1944, les Allemands, conscients du fait qu’il ne pourra pas gagner la guerre, ont commencé les préparatifs secrets pour sortir et former un nouveau Reich. La question est très lourde. Le meurtrier, entouré par les Russes, a atteint un territoire neutre à des milliers de kilomètres de l’Europe pour vivre 14 ans en Argentine, c’est incroyable !

Une donnée définitive : depuis des décennies, le gouvernement russe a déclaré que les restes du crâne d’Hitler sont dans une archive de l’Etat russe en toute sécurité à Moscou et en 2009, le chercheur américain Nick Bellantoni du laboratoire de génétique à l’Université du Connecticut a reçu la permission de la Russie pour examiner ces restes de crâne et les taches de sang sur le canapé de Hitler dans lequel il aurait commis le suicide, dans le but de vérifier s’ils étaient bien les restes d’Hitler. Les résultats de laboratoire ont été concluants et négatifs : les restes ne sont pas ceux d’Adolph Hitler : où est le cadavre d’Hitler ? Comment est -il mort ? Quand ? Dans quelles circonstances ? Il est temps de connaître la vérité…

