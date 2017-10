Le producteur Juif d’Hollywood Harvey Weinstein accusé d’harceler sexuellement les actrices poursuit le Times pour ses « inexactitudes »

Plusieurs femmes, y compris les actrices hollywoodiennes Ashley Judd et Rose McGowan, ont accusé le magnat du film Harvey Weinstein de les harceler sexuellement.

Le harcèlement présumé s’est produit au cours de nombreuses années, selon un rapport publié jeudi par le New York Times. Weinstein, qui est juif, a refusé d’entrer dans les détails du rapport, et a reconnu qu’il est responsable des accusations, mais a déclaré que le rapport du Times a présente de nombreuses inexactitudes et qu’il prévoit de poursuivre le journal pour 50 millions de dollars, a rapporté le New York Post .

Après la publication du rapport, Weinstein, 65 ans, a publié un communiqué dans lequel il a déclaré qu’il « prend un congé » de son cabinet de production, The Weinstein Company, et «passera plus de temps avec un thérapeute».

Selon l’exposition du Times sur Weinstein – qui a produit de nombreux succès dans les box-office, y compris « Pulp Fiction », « Sex, Lies and Videotape », « The Crying Game » et « Clerks » -, il a utilisé sa position d’influence à Hollywood pour exiger une sexualité et les faveurs des actrices et des femmes assistantes au cours des trois dernières décennies.

Il a payé au moins huit femmes pour régler les plaintes concernant son comportement obscène, selon le Times.

Les femmes, la plupart à leur début au milieu des années 20 à l’époque, ont déclaré que Weinstein a imposé des faveurs comme la nudité, les massages… et allant jusqu’à des relations sexuelles.

Certaines ont été payées entre 80 000 $ à 150 000 $ pour effacer leurs plaintes a déclaré le Times, comme l’actrice de « Scream » McGowan, à 23 ans, qui a obtenu 100 000 $ en 1997 par rapport à un incident qui s’est déroulé lors du festival du Sundance Film.

Judd a déclaré au Times qu’elle tournait en 1997 le film « Kiss the Girls » lorsque Weinstein, qui a cinq enfants et qui a été marié à la créatrice de mode Georgina Chapman depuis 2007, l’a attiré dans sa chambre d’hôtel.

Judd a déclaré qu’elle s’est présentée à Peninsula Beverly Hills pour une réunion prévue du petit-déjeuner, mais a été envoyée à sa suite et soumise à une série d’avances sexuelles.

Elle a déclaré que Weinstein, un cofondateur de la société de production réussie de Miramax, a offert de lui donner un massage et lui a demandé si elle voulait le regarder se doucher.

« J’ai dit non, à plusieurs reprises, beaucoup de fois, et il est toujours revenu avec une nouvelle question », a-t-elle déclaré au Times. « Ce fut cette négociation, cette négociation coercitive ».

«Comment sortir de la salle aussi vite que possible sans aliéner Harvey Weinstein ?

La mère de Judd, la chanteuse Naomi Judd, a déclaré au Times que sa fille lui a confié ce qui s’est passé peu de temps après. Judd est apparu dans deux films de Weinstein des années après l’incident allégué. Elle a déclaré que Weinstein était le producteur non identifié qu’elle a décrit dans un rapport de 2015 dans lequel elle a d’abord révélé le harcèlement allégué.

Judd a dit qu’elle a décidé de l’identifier parce que « les femmes ont parlé de Harvey parmi nous pendant une longue période, et qu’il était temps d’avoir une conversation publiquement ».

Weinstein a déclaré à New York Post qu’il poursuit le Times parce qu’ils ont basé certains de leurs rapports sur une note de 2014 qui a été écrite par son ancienne employée, Lauren O’Connor, mais qui a ensuite été retirée. Il a également déclaré qu’il avait 24 heures pour répondre aux allégations portées contre lui, disant que ce n’était suffisant.

The Times n’a pas honoré sa promesse de dire à Weinstein en avance que tous les interviewés enregistrés l’accusent d’inconduite, a-t-il ajouté.