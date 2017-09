Le procureur Itamar Ben-Gvir demande à la Cour suprême d’inclure les Arabes israéliens au sein de Tsahal comme cela a été imposé aux Juifs orthodoxes

L’amendement à la loi levant l’exemption des juifs ultra-orthodoxes de service militaire a été annulé mardi par la Cour suprême en Israël. Les partis ultra-orthodoxes du gouvernement de Benjamin Netanyahou ont fait part de leur mécontentement.

La Cour suprême israélienne a annulé mardi 12 septembre un amendement à la loi levant l’exemption de service militaire pour les ultra-orthodoxes en Israël, provoquant le mécontentement de cette puissante communauté dans le pays. Les haredim ne seront plus exemptés de faire leur service militaire.

Après que la Cour suprême de justice ait rejeté le projet de loi amendé adopté par la Knesset il y a deux ans, au motif qu’il ne remplit pas son but de créer l’égalité [entre Haredi et les Israéliens non Haredi] dans l’enrôlement des FDI, le procureur Itamar Ben-Gvir envisage de présenter une requête à la même Haute Cour de Justice demandant que le ministère de la Défense soit obligé de recruter des Arabes israéliens au nom de l’égalité avec les autres israéliens, haredi ou séculiers.

Afin d’épuiser les procédures et d’interjeter l’appel auprès de toutes les parties concernées avant de déposer sa requête, Ben-Gvir a envoyé une lettre au procureur général Avichai Mandelblit en déclarant : «ce n’est pas clair, pourquoi existe-t-il une discrimination et une violation de l’égalité dans le fait que les dizaines de milliers de citoyens ne sont pas convoqués au bureau de recrutement de Tsahal, uniquement parce qu’ils sont arabes « .

Ben-Gvir a écrit que « selon l’opinion de la majorité acceptée par huit juges, les amendements à la loi [sont] inconstitutionnels, et l’honorable juge [Yitzchak] Amit l’a bien exprimé quand il a déclaré que le sujet ici était « la mère de toutes les discriminations, «puisque [la loi existante] est responsable (Dieu merci, et non dans tous les cas) de se faire distinguer entre « effusion de sang et effusion de sang », aussi simple que cela.

Il a soutenu que le fait que l’exemption des Arabes du projet n’est pas ancrée dans la loi qui approfondit la discrimination qui a été créée par le législateur. « Cela est renforcé par le fait que le législateur lui-même n’a pas stipulé que les Arabes devraient être exemptés de servir dans les FDI ou de servir dans la fonction publique », a déclaré Ben-Gvir, demandant que « si une telle décision a été prise, il est clair que cela n’aurait pas dépassé le critère de la Cour suprême. «

Essentiellement, Ben-Gvir oblige le tribunal à respecter ses propres principes et oblige la Knesset à appliquer les mêmes normes difficiles qu’il impose aux jeunes Haredim dans le cas des jeunes Arabes israéliens aussi. Si la cour suit ce qui semble être la seule conclusion logique de sa propre décision concernant les Haredim, la Knesset et le gouvernement Netanyahu pourraient avoir des conséquences imprévues, comme la coopération ponctuelle entre les partis Haredi et la Liste Arabe Conjointe. (Actuellement, ils forment un bloc de 26 places).

