La prochaine attraction à la Mer Morte : le funiculaire pour visiter les 6000 gouffres

Des milliers de gouffres près de la mer Morte sont devenus une menace d’attraction touristique..

A l’ordre du jour: « Le funiculaire » sera en mesure de survoler au-dessus des fosses à ciel ouvert et découvrir les entrailles de cette région atypique. La mer Morte est connue pour ses nombreux gouffres qui sont des phénomènes naturels uniques à l’échelle mondiale.

L’idée de ce funiculaire s’est fait dans le cadre de la réhabilitation de la région de la mer Morte au cours des dernières années, où plusieurs organisations et organismes gouvernementaux, y compris le NPA ont participé. Le directeur général de l’Autorité, Shaul Goldstein a d’abord pensé aux « Promenade des gouffres », un passage souterrain où il faut se tortiller dans tous les sens pour observer ces gouffres mais les ingénieurs ont clairement indiqué que ces endroits sont trop dangereux et que l’Etat ne peut pas garantir la sécurité des voyageurs.

Suite à cela, l’idée est venue chez Goldstein, afin d’observer ces gouffres de hauteur : « Je suis ingénieur de profession, et depuis dix ans je travaille comme entrepreneur dans la construction de maisons et je connais l’importance de la solidité du sol. Ces amas de sel formé de la mer Morte dans le sol se dissous par l’eau souterraine douce et sous cette couche, il y a une profondeur entre 60 et 70 mètres, un terrain solide où il sera possible de percer et placer le câble . De plus ce n’est pas très cher et la technologie n’est pas très compliquée « .

Du côté israélien de la mer Morte, il y a actuellement près de 6000 gouffres, et parce que le niveau de la mer continue de baisser à un rythme de plus d’un mètre par année , ces gouffres continuent d’émerger en masse , par quelques centaines chaque année.

Leur impact dévastateur reflète tous les aspects de la vie et de l’économie: La plage du « Mineral Beach » a été fermée pour la baignade après que les vestiaires se sont effondrés, des palmeraies ont disparu dans des gouffres, la route 90 a été fermée à la circulation près du kibboutz Ein Gedi suite à la présence d’un autre gouffre .

Lors de débats houleux à la Knesset, les résidents locaux ont parlé de leur détresse, et le député Benny Begin (ancien directeur de l’Institut de géologie) a parlé de la remise en état des bâtiments dans la région, et ces faux espoirs. Cette zone devrait être indemniser pour les résidents mais la situation difficile est restée inchangée.

« Le coût de construction du funiculaire est estimé entre 20 à 30 millions de dollars, mais les revenus et les bénéfices seront beaucoup plus élevés. L’argent doit venir de la finance et le tourisme, et si tout le monde comprend l’importance de cette initiative, ce funiculaire fera rapidement partie du paysage. »

