« Prix pour les nouveaux arrivés » | Début des ventes d’appartements neufs : entre 680 à 720 mille shekels

La semaine prochaine, débutera les premières ventes du premier groupe d’appartements au sein du projet « Prix pour les nouveaux arrivants » ( « Mechir les Mishtaken »), promu par le ministre des Finances Moshe Kahlon et le ministre de la Construction Yoav Galant.

54 appartements à Afula sont presque prêts à se vendre, et le constructeur de la société « Yud.Sameh.Dalet Ba Emek » va accélérer le calendrier de livraison des appartements pour l’année.

Ce constructeur a remporté un appel d’offres pour la construction de plusieurs chantiers dans la région avec le titre de travail de la zone C1 à l’entrée de Afula, et le nombre total d’appartements pour les bénéficiaires du projet « Le prix des nouveaux arrivants » est de 167. Les autres maisons sont également en phase finale de construction et seront terminées dans les prochains mois.

L’édition économique Globus rapporte une première vente de 4 immeubles de 54 appartements à un prix de 680 mille shekels à 720 mille shekels. Cet appartement a une superficie de 120 mètres carrés avec une superficie de balcon de 28 mètres carrés, un garde-manger et un parking.

Selon le plan initial, le projet devait se terminer en 2019, mais après des négociations avec le ministre des Finances, le promoteur a accepté d’accélérer le travail pour que les familles qui ont acheté des appartements ne soient pas dans quelques années à payer un loyer et des prêts hypothécaires.

Bientôt un autre complexe résidentiel du projet Mehir-le-Mishtaken sera également habité, dans le district Achisamah de Lod (partie centrale d’Israël). Le projet de la société « Zohar et Tsafrir Sharbat » proposera 376 appartements bientôt en fin de construction.

Il convient de noter que nous parlons des projets inclus dans le projet « Prix pour un nouveau immigrant » au tout début. Le ministre des Finances Moshe Kahlon, initiant un programme de construction de logements à prix réduits pour ces familles qui n’ont toujours pas leurs propres appartements, a attiré des promoteurs dont les projets étaient déjà dans les commissions locales de planification et de construction.

Dans la majorité écrasante des cas, il s’agissait de projets d’appartements à plusieurs pièces – à partir de quatre chambres ou plus. Dans les nouveaux projets du programme, au moins 25% des appartements sont de trois pièces, plus abordables pour les jeunes familles.