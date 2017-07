Prince William et Kate visitent l’ancien camp nazi Stutthof en Pologne

Le prince britannique William et son épouse, Kate, ont visité le site du camp de concentration de Stutthof en Pologne et ont rencontré cinq survivants de la Shoah.

Le duc et la duchesse de Cambridge, qui font une visite de cinq jours en Pologne et en Allemagne, ont visité le Musée Stutthof sur le terrain de l’ancien camp nazi à l’est de Gdansk, ce mardi.

Reports a déclaré que le couple royal était visiblement ému par ce qu’ils voyaient, y compris des tas de chaussures qui avaient appartenu aux détenus du camp et aux chambres à gaz où les détenus avaient été tués. Ils ont placé des pierres au mémorial du camp à ses victimes, qui est une coutume juive.

Environ 110 000 juifs ont été emprisonnés à Stutthof avant que les forces alliées ne libèrent le camp en mai 1945. Plus de 60 000 personnes sont mortes dans le camp.

‘Les informations fournies par l’ambassade britannique montrent que le duc n’a jamais visité un ancien camp de concentration nazi avant’, a déclaré à Piotr Tarnowski, directeur du Stutthof Museum. ‘Notre musée a été le premier endroit pour eux’.

Dans le livre d’invités, leur message était lu: ‘Nous avons été très émus par notre visite à Stutthof, qui a été la scène de tant de douleurs, de souffrances et de mort.

‘Cette visite nous a rappelé l’horrible assassinat de six millions de Juifs, issus de toute l’Europe, qui sont morts dans l’abominable Holocauste.

‘C’est aussi un rappel terrible du coût de la guerre. Et le fait que la Pologne a perdu des millions de personnes, qui ont été victimes d’une occupation très brutale.

‘Nous avons tous une responsabilité écrasante pour nous assurer que nous apprenons les leçons et que l’horreur de ce qui s’est passé ne soit jamais oublié et jamais répété.’

Stutthof , Zigi Shipper et Manfred Goldberg, qui vivent en Grande-Bretagne, étaient parmi ceux qui ont parlé avec le couple royal de leurs expériences avec Marek Dunin-Wąsowicz, Maria Kowalska, Edward Anders. Goldberg et Shipper se sont rencontrés dans un camp de Stutthof et parlent aujourd’hui dans les écoles de toute la Grande-Bretagne au sujet de leurs expériences.

William et Kate sont arrivés lundi en Pologne et ont visité le Mémorial de l’insurrection de Varsovie.

