Le « Prince de Daesh » qui n’est autre qu’un espion jordanien a été sauvé par un commando suite à un raid

Une force des commandos alliés opérant en Syrie, dirigée par les Etats-Unis dans l’organisation de combats contre Daesh a émergé de la base d’une des forces spéciales non identifiées, et a débarqué le 6 Avril 2017 dans la région التبني Altbni à l’ouest de Deir al-Zour.

L’unité spécial a attaqué les passagers dans une voiture sur la route et a tué quatre passagers.

D’abord, les médias ont affirmé que la mission était un assassinat d’un membre important de Daesh mais l’histoire derrière ce raid est plus intéressante…

Selon une source spéciale syrienne et le site de nouvelles « Dayr az Zawr 24 » le but de l’intervention du raid de ce commando était de récupérer un espion jordanien qui a travaillé en se faisant passer pour un terroriste pour Daesh devenant un membre à un très haut niveau dans l’organisation et qui a été nommé comme « Le Prince de Daesh ».

La source affirme que l’espion jordanien a été sauvé et il est sain et sauf, et il a agi dans les rangs de Daesh plus de 3 ans et a joué un rôle important pour aider les forces alliés.

