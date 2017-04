Le Prince Charles et Camilla visitent le Musée juif de Vienne

Le Prince Charles, héritier du trône britannique, et sa femme, Camilla, ont fait une visite officielle de deux jours à Vienne avec un agenda serré axé sur la culture et l’histoire de la capitale autrichienne, qui comprenait le musée juif et la salle de concert Musikverein.

Le couple a commencé par une visite au sein de l’exposition permanente de ce musée, intitulé « Notre ville ! Vienne juive jusqu’à présent », où ils pouvaient contempler la relation à la fois de la vie juive viennoise et des objets de l’histoire britannique.

Le Prince de Galles et la duchesse de Cornouailles ont aussi parlé avec un groupe de survivants de la Shoah, y compris l’artiste Arik Brauer et l’ancien joueur, Hans Menasse.

Du musée, situé dans la vieille ville, Charles et Camilla se sont rendus à la salle de concert Musikverein, connu pour son excellente acoustique et pour être le lieu où l’Orchestre philharmonique de Vienne salue le monde chaque mois de janvier avec le concert du Nouvel an.

Pour l’héritier du trône britannique, ce fut « merveilleux », a-t-il déclaré après que l’Orchestre philharmonique ait joué la Neuvième symphonie de Ludwig van Beethoven, dirigé par Christian Thieleman.

Carlos a ensuite parlé de Thieleman et Andreas Grossbauer, président de l’orchestre, tandis que Camilla a accueilli les violonistes, puis ils ont pu admirer les partitions manuscrites originales de compositeurs tels que Wolfgang Amadeus Mozart et Johannes Brahms.

Alors que Carlos a participé à une discussion de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) sur la lutte contre l’esclavage et la liberté de la foi, Camilla a visité l’école centenaire d’équitation espagnole, où il faisait paître les chevaux lipizzans de race blanche.

Carlos de Inglaterra et Camilla étaient arrivés à Vienne de Rome, quand le prince a été reçu par le président autrichien, économiste et écologiste Alexander Van der Bellen, et le chancelier fédéral, le chrétien social Kern.

35 % de réductions sur les produits de la Mer Morte pour les hommes